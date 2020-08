Falta de diversidad en el mundo legal: expertos delinean desafíos en el rubro

Entre Códigos

La falta de diversidad en el mundo legal, ya sea en estudios de abogados o en el Poder Judicial, es un hecho, y las demandas por inclusión y participación de grupos minoritarios se plantean cada vez con mayor fuerza en el ejercicio de la profesión. En la segunda versión del club Entre Códigos, que organiza Recabarren & Asociados en conjunto con Formación Ejecutiva de Diario Financiero y la Universidad Adolfo Ibáñez, se abordó este tema con la participación de tres panelistas.

El editor de Legal 500, Tim Girven; la socia de Ferrada Nehme, Nicole Nehme; y el abogado de la U. de Chile y juez suplente del Poder Judicial, Clemente Winn, quienes expusieron sus puntos de vista y experiencias personales en el encuentro “La diversidad en el mundo legal, más allá del género”.

Clemente Winn, abogado U. de Chile y juez suplente Poder Judicial.

"Para lograr la inclusión no basta con eliminar la barrera de entrada"

Clemente Winn -que actualmente se desempeña como juez suplente del Poder Judicial y es el único en su cargo con discapacidad (en su caso, visual)-, señaló a partir de su propia experiencia que lo más relevante en materia de diversidad es que la inclusión sea personalizada y exista un efectivo poder de adaptación por parte de las empresas e instituciones.

En su caso, la oportunidad surgió hace tres años, cuando la Academia Judicial inició un proceso para incluir jueces con discapacidad. En este marco -donde le dieron la alternativa de realizar las pruebas escritas con mayor tiempo ya que necesitaba oír las preguntas y usar su tablet personal para tomar apuntes, relata- logró no solo incorporarse en igualdad de condiciones al resto de sus colegas, sino que crear una retroalimentación con el Poder Judicial, y de esa forma perfeccionar prácticas para futuros jueces con discapacidades. "Para lograr la inclusión, es importante remarcar que cada persona es distinta y tiene necesidades distintas. Por eso, es necesario escuchar lo que la persona necesite de forma individual, pero también tener la capacidad de adaptarse e improvisar si es necesario, porque no basta con eliminar la barrera de entrada, muchas veces hay que lidiar con barreras internas también", dice Winn.

Nicole Nehme, Socia de Ferrada Nehme.

"Ciertos valores mirados como femeninos han

demostrado ser los más adecuados y eficientes"

Con un enfoque en el papel de las abogadas en una industria con alta presencia y liderazgo masculino, la socia de Ferrada Nehme, Nicole Nehme, abordó la relevancia de hacer conciencia en relación a los sesgos que llevan a crear estereotipos sobre el resto de las personas, factor que, finalmente, termina "por afectar cómo la sociedad y el mundo legal percibe a las mujeres".

A partir de una encuesta de Comunidad Mujer sobre el índice de paridad de género, criticó que en Chile exista una brecha de 30% en los ingresos comparando cargos similares, a lo que sumó otros análisis que advierten que a nivel de las empresas Ipsa actualmente no existe ninguna gerenta general ni una presidenta de directorio. "Lo sorprendente es que una serie de estudios demuestran que, cuando hay más diversidad en las firmas, éstas se desempeñan mucho mejor en una cantidad de factores super relevantes. La diversidad permite ver el mundo de una manera más rica y multidisciplinaria", enfatizó.

En el contexto de la pandemia, destacó que el ejemplo de liderazgos femeninos de países como Islandia, Nueva Zelanda y Alemania, permite observar que "ciertos valores mirados históricamente como femeninos, como empatía, colaboración y flexibilidad de miradas, han demostrado ser los más adecuados y eficientes en el mundo actual".

Tim Girven, editor Legal 500.

"La típica firma chilena es otro clóset para la mayoría

de las personas con una orientación sexual distinta"

"Los conceptos de masculinidad, femineidad, heterosexualidad y homosexualidad, no pueden ser observados de manera empírica, ni existen con independencia de relaciones sociales y redes discursivas. Es decir, son construcciones, el efecto de relaciones de poderes sociopolíticos y del Estado y precisamente por esto, necesariamente tienen su aspecto jurídico", indic el editor de Legal 500, Tim Girven. De acuerdo a sus investigaciones en la industria, delineó los tres grupos donde existe mayor exclusión en la sociedad chilena.

En primer lugar, destacó a la discapacidad enfatizando que la mayor barrera es la actitud, advirtiendo que a pesar de que en 2017 entró en rigor la Ley de Inclusión Laboral en empresas con más de 100 personas, aún no hay estudios sobre los resultados. También resaltó el tema étnico y la existencia de un punto ciego entre una sociedad chilena que cree ser homogénea y el olvido a sus raíces mapuches.

En cuanto a la orientación sexual, afirma que en los estudios de abogados no se hace mucho en esta materia, dado que siguen siendo muy conservadores. "Las oficinas de la típica firma chilena parece que siguen siendo no solamente un corsé para el comportamiento de las mujeres, sino también otro clóset para la mayoría de las personas con orientación sexual distinta", concluye.