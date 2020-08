FK Economics: “Nuestro foco es transformarnos en una consultora latinoamericana”

Entre Códigos

Fundada por Jorge Fantuzzi y Valentina Konow, la firma está en una franca expansión internacional y también busca explorar otras disciplinas como es el caso de los peritajes.

En medio de una mayor actividad en materia arbitral y aumento en la conflictividad en temas contractuales, los consultores económicos han visto cómo la demanda por informes técnicos se ha mantenido y, hasta dinamizado en los últimos meses.

En entrevista con Diario Financiero, Jorge Fantuzzi, uno de los socios de la consultora FK Economics -junto a la economista asociada a la firma Victoria Edwards- analizan las tendencias de la industria cuando acaban de lanzar el libro “Economía y determinación del lucro cesante” que, como su título indica, explora las diversas aristas relevantes en este ámbito para un concepto de evidente contenido jurídico.(Ver recuadro).

-¿Cómo han visto la actividad en estos meses de crisis social y sanitaria?

-JF: En la demanda tuvimos susto, pero no hemos tenido una caída. De hecho, todo lo contrario, antes debíamos viajar para presentarnos en otros países y ahora que todo es virtual podemos estar en cuatro países en una semana. En Chile, la pandemia y el 18 de octubre trajeron un aumento en la conflictividad y eso se traduce en arbitrajes, que responde al 70% de nuestra actividad.

-En el caso de los arbitrajes, ¿Cuál es el cambio o evolución que han visto en los últimos años?

- JK: Los temas son los mismos, pero la manera de abordarlos es distinta. Hace nueve años, cuando partimos, un informe tenía que ser con sumas y restas, y no podíamos profundizar más. Hoy podemos explicar parte del contenido - justamente es algo que tratamos en el libro- y los abogados entienden que podemos ir un poco más allá. También ha aterrizado con fuerza el tema del big data. A los profesionales legales, en general, les da susto la planilla excel, pero es más complejo cuando la base de datos es tan grande que necesitas técnicas de data science. Por ello abrimos un área especialmente para esto y ya hemos sacados buenos informes económicos.

-En Libre Competencia, ¿qué complejidades ven en el análisis económico de nuevos mercados?

-JF: Se piensa que el análisis económico será muy diferente con las apps, pero la economía tiene todas las herramientas aunque los casos sean distintos. Por ejemplo, en plataformas digitales puedes tener el problemas de los mercados a dos lados y eso es difícil de analizar…Algo de eso tiene Facebook, porque tiene usuarios gratis por un lado, pero gana por la venta de bases de datos. Son muchos los elementos que están presentes y la pregunta es ¿Qué pasará con los cuatro gigantes tecnológicos? (Google, Facebook, Amazon y Apple) Y es muy probable que cambie la visión de la libre competencia y las autoridades se preocuparán más de limitar el tamaño, lo que podría traer problemas para el consumidor. Hay que tener cuidado.

-¿Cómo ven esa evolución en Chile?

-JF: Hay casos de Uber, la denuncia de Giorgio Jackson contra las plataformas a domicilio, y otros. Pero hasta ahora la Fiscalía Nacional Económica tiene herramientas para analizarlos.

-VE: Falta literatura aplicada para ver cuál es el modelo que aplica pero, a la larga, termina siendo lo mismo. Es un tema de tiempo.

-¿Han detectado otras tendencias relevantes en los mercados?

-JF: El tema de cómo los algoritmos operan para predecir demandas, que dado el gran desarrollo en Inteligencia Artificial pueden traer resultados anticompetitivos. Es muy complejo de regular y, por ende, de probar y de que sea sancionable porque puede ser involuntario. La OCDE está preocupada de esta discusión que se viene, que se ha denominado colusión algorítmica.

La expansión

-¿Qué balance hace de estos nueve años que lleva FK en el mercado?

- JF: Partimos con Valentina Konow con el objetivo principal de combinar el mundo académico con preguntas aplicadas y súper entendibles, valor que hemos mantenido hasta ahora. Otro punto donde no hemos transado es en la imparcialidad: cuando nos contrata un abogado que diga que el perjuicio debe ser de US$ 10 millones, lo rechazamos.

-¿Cómo ha sido la experiencia en el extranjero?

-VE: En los últimos dos o tres años hemos tenido casos en Perú, Colombia y Ecuador. En cualquier país están los mismos problemas, y necesitan un enfoque económico aplicado a sus legislaciones, pero las preguntas se repiten.

-¿Cuáles son sus desafíos?

-JF: Hay un área en la que siempre hemos estado interesados:los peritajes de construcción, en la cual hemos hecho algunas cosas en el último año. También nuestro foco es transformarnos en una consultora latinoamericana. Nos encantaría tener una oficina en Perú, Colombia, siguiendo el modelo de estas firmas en EEUU. Ahora estamos con cuatro casos en Perú y el plan es tener una oficina allá en 2021, hay equipo visto, pero todo es contingente a la pandemia y veremos los plazos.



Mejores argumentos técnicos para los abogados

-¿Por qué se les ocurrió un libro sobre el lucro cesante?

-VE: Porque no había nada. Los abogados que se manejan en esta área se mueven relativamente bien en los términos financieros pero el juez o árbitro que les toca tal vez no lo entenderá. Ahí había un vacío.

-JF: También en temas de libre competencia, con el reciente cambio de la ley se sofisticará la discusión de perjuicios. Los abogados que se especializan en economía deberán tener mejores argumentos y no podrán llegar con una estimación improvisada.

-¿Cuáles son sus principales conclusiones?

-VE: Abordamos los aspectos más relevantes en economía. Y un gran tema que ven los abogados es la causalidad del perjuicio, para lo cual desarrollamos distintas técnicas para ver el efecto real que puede tener una conducta en cuanto al lucro cesante de una empresa. Además, tratamos temas más financieros que aparecen en los juicios de lucro cesante que pasan por la valorización de empresas y conceptos asociados.