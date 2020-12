Entre Códigos

Fiscal económico dijo que este año lograron sentencias favorables por US$ 100 millones.

En el marco del XVII Día de la Competencia, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, abordó el estado de la libre competencia en el país, especialmente los desafíos para la figura de la delación compensada que supone la criminalización de la colusión.

Esto, en alusión a la reforma del año 2016, que trajo una serie de cambios al sistema, y que -a su vez- "abrió un espacio muy significativo para repensar materias y cambiar actitudes, tanto de los agentes económicos como de las autoridades, que debieran tener como efecto incrementar exponencialmente la moderada relevancia que, hay que reconocerlo de una buena vez, ha tenido la delación compensada en Chile hasta la fecha", dijo.

El fiscal destacó la importancia que tiene para ellos perseguir carteles y dio cuenta que este año lograron multas a beneficio fiscal por US$ 100 millones, prácticamente lo mismo logrado en la suma de los 10 años previos. Pero, enfatizó que es necesario darle más realce a la figura de la delación compensada, porque de los más de 20 casos que ha presentado la FNE desde 2010, solo un tercio se basa por aportes en torno a esta figura.

Tras analizar las causas que influirían en que existan pocos delatores de carteles, Riesco dijo que quienes evitaban utilizar la delación compensada por un cierto escepticismo sobre si la FNE aplicará totalmente la reforma de 2016 -que aumentó sustancialmente las multas, por ejemplo-, adelantó que el organismo está ad portas de aplicar la reforma legal en los carteles "y, cuando concurran los requisitos legales, buscaremos la aplicación de la ley con su máximo rigor no sólo en sede administrativa, sino que también penal".

Respecto de la persecución penal que se contempla, donde los ejecutivos que participen en carteles arriesgan penas de entre tres y 10 años de cárcel, dijo que "como Fiscalía hemos intensificado nuestra relación y coordinación con el Ministerio Público, con quienes ya hemos tenido importantes acercamientos y estrechas instancias de colaboración. Porque cuando se presenten las querellas –que, tengan la certeza, se van a presentar– iremos de la mano con el Ministerio Público para obtener resultados tan exitosos como los que hemos tenido en el proceso administrativo", dijo.

Sociedad con delatores

Agregó que ellos están en una revisión interna de todas sus políticas, por ejemplo haciendo un análisis de la guía de delación compensada, del formulario de postulación y de los requisitos de solicitud de beneficios.

"Queremos esforzarnos para acoger al máximo posible a los delatores y brindar la mayor certeza posible respecto de los requisitos para acceder al beneficio de la delación compensada, con el objeto de garantizar que todos los demás partícipes de la colusión sean sancionados con el máximo rigor que establece la ley", dijo Riesco.

Para esto, agregó que es necesario que se aporten antecedentes que sean efectivos para obtener elementos de prueba contra carteles.

Riesco reconoció los riesgos que implica que la persecución penal sea llevada por otro organismo y decidida por tribunales que no están necesariamente familiarizados con temas de libre competencia, pero dijo que ellos comprometen todos sus esfuerzos para que "el delator quede tan protegido como sea posible" hasta que termine la persecución penal.

Agregó que atenderán con la mayor receptividad posible eventuales preocupaciones del delator, para que "no implique que quien se acoge al beneficio quede, nunca y bajo ningún respecto, en una posición desmejorada en relación a los no cooperadores, de manera de no afectar la delación compensada como institución".

"La Fiscalía y quienes se delaten serán una especie de socios", recalcó.