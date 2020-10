Francisco Cárdenas, Abogado (Punta Arenas): “Siempre hay espacios y nichos para los que empiezan”

Entre Códigos

-¿Cómo es ejercer la profesión en regiones, en consecuencia que las empresas, en general, tienen preferencia también por centralizar sus asuntos legales en estudios de Santiago?

- En mi caso siempre ha sido un agrado y lo disfruto mucho. Hoy día ejercer en regiones es bastante menos complicado, porque la tecnología ha ayudado mucho. Y si bien, es verdad que las empresas centralizan mucho sus temas legales, desde el nivel central advierten que en regiones hay muchos elementos que no manejan ni conocen y, al menos, necesitan que alguien con experiencia los ayuden a identificar, como, por ejemplo, en el aspecto judicial saber los distintos criterios, composición y formas de actuación imperantes tanto en los distintos juzgados como la Corte de Apelaciones.

-¿Por qué optaste por mantenerte firme en esa posición y, no arribar a Santiago para desarrollar tu carrera?

- Como dije soy de aquí. Y espero morir aquí. Siempre pensé volver a mi tierra a ejercer (estudió en la Universidad Católica). Tuve presente que mi padre -que falleció a los 12 días que me recibí - me decía que como era posible que las sociedades pequeñas se iban a desarrollar si los que estudiaban se iban. ¡Tenía toda la razón! Y llevo ya 38 años de ejercicio profesional. Y, además de la experiencia, es necesario capacitarse permanentemente para estar a la vanguardia. El que no lo hace cada día es menos abogado. ..

-¿Cómo lograste alcanzar una posición importante y reconocida en la región y ver asuntos de alta complejidad en una industria cada vez más competitiva?

-Esta profesión es mi pasión. Cuando se ejerce con convicción y responsabilidad entregando no menos del 100%, los resultados positivos suelen ser una consecuencia lógica. Pero nuestra actividad, en general, es de medios y no resultados y quien promete y da falsas expectativas a corto plazo queda en evidencia. Teniendo eso presente, fui consolidandome en el medio del foro. La seriedad, responsabilidad y ética profesional son elementos claves. Son muchos años. Sin quererlo desde mis inicios muchos de mis casos se iban publicitando. Y, llegaron clientes personas naturales y empresas que fuimos defendiendo o asesorando.

He tenido la fortuna de trabajar y ser conocido por muchos abogados y estudios de primer nivel e incluso ser contrapartes, lo que me permitió verificar que, estamos preparados y nuestro expertise se ha consolidado suficientemente. He sido abogado integrante de la Corte en 3 oportunidades. ..

-¿Qué crees que les hace falta a los abogados en regiones para hacerse un espacio dentro de una industria legal tan centralizada?

-Difícil. Pero tienen más facilidad tecnológica y muchas posibilidades de capacitación. Cada año se reciben más de 5.000 abogados en Chile. Si no ingresan a un trabajo público es difícil batirse en el área privada. Desde siempre ejercí libremente, a un costo de quitarle horas al día y la familia, pero aprendí que hay que trabajar con otros tanto para descansar adecuadamente como para fortalecerse y retroalimentar las miradas. Hoy lo exige la especialización del Derecho. Pero siempre hay espacios y nichos para los que empiezan. No todo lo legal está centralizado. Hay que saber elegir.

-¿Cuáles son las barreras que ves y cómo sortearlas?.

-La barrera más complicada en esta región es que los habitantes casi no aumentan mucho y si los abogados. Entonces, en lo que hagan deben posicionarse como abogados serios, responsables y éticos. Es la mejor publicidad. Y, no sortear la falta de oportunidades con publicidad dudosa o engañosa ni ofreciendo resultados o dando expectativas falsas. Es necesario y urgente una colegiación obligatoria, que permita reafirmar valores y además sancionar al abogado que transgrede los valores esenciales de la profesión.