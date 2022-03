Javier Naranjo, exministro de Medioambiente.

Entre Códigos

El exsecretario de Estado asumirá como director del área Medioambiente y Recursos Naturales del estudio Jara Del Favero a contar de abril próximo.

De forma rápida los integrantes del saliente gobierno comienzan a tomar posiciones en el sector privado y con varios de ellos aterrizando en el mundo legal. Uno de ellos es Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente, que asumirá desde mediados de abril como director del área Medioambiente y Recursos Naturales de Jara Del Favero Abogados.

Además de ser secretario de la cartera, se desempeñó como jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que también estuvo como jefe del departamento de Litigios y Recursos Administrativos.

Respecto de su próximo rol en el estudio, Naranjo señaló que buscará dirigir y potenciar el área medioambiental, “con la asesoría especializada en los nuevos estándares medioambientales y climáticos que tenemos hoy en día. Hay harto que ha cambiado, por lo que es importante que se pueda ofrecer una asesoría integral desde el conocimiento de cómo estos estándares ambientales nos permiten dar una asesoría de excelencia a los clientes de la oficina”.

Una de las materias que se tendrá abordar hacia adelante es ir ayudando al sector privado a incorporar dentro de su actividad la nueva normativa medioambiental. En este sentido. el abogado -que además es máster en Derecho Regulatorios de la Universidad Católica-, señaló que el rol de los privados “es hacerlo”.

“Uno ha podido ver que hay cambios conductuales en el sector privado. Evidentemente aún nos falta y parte de lo que nosotros tenemos que ofrecer como oficina es ayuda para generar este cambio. El tema ambiental llega a todos los sectores de las sociedad y para poder sacar proyectos o iniciativas se necesitan tener variantes medioambientales”, sostuvo.

Claro que todo proceso tiene sus dificultades, por lo que sostiene que “el mayor problema es el cambio cultural”, añadiendo que “hoy en día el cambio está ocurriendo, yo no me atrevería a hablar de que hay un problema en particular, pero que si hay una lógica de poder avanzar moviendo las estructuras del mundo privado y público a esta nueva mirada”.

De todas formas, el letrado destacó que en materia climática “me atrevo a decir que Chile es líder”, ya que aseguró que el país el único en vías de desarrollo que tiene establecido la carbono neutralidad a más tardar el 2050 y la resiliencia climática establecida por ley. En efecto, los otros países que tienen estas obligaciones establecidas son de Europa.

“¿Es eso suficiente? No. Hay que seguir concretando cosas que están pendientes, una de las cosas que nos falta como país es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, indicó.

Una de las fórmulas que Naranjo ve para poder avanzar en este proceso es por medio de los acuerdos.

“Ahí el ejemplo es la ley de Cambio Climático. En el sector de medioambiente hay tensión, y son las tensiones propias que hay en la sustentabilidad... que es desarrollo económico, el desarrollo social y cuidar el medioambiente. Entonces, para sacar algo bueno y coherente en el tiempo es necesario conversar con voluntad de avanzar”, aseguró el exministro.

Evaluación del gobierno y tareas por hacer

Pese a que está por integrarse a un estudio de abogados, Naranjo se da el tiempo para evaluar la gestión de la administración Piñera en los temas medioambientales. Y es categórico: “La política a veces es un poco ingrata y no nos permitió mostrar todo lo que hicimos”.

Entre los hitos logrados por la gestión del Presidente Sebastián Piñera, destacó el Plan Nacional de Protección de Humedales, agregando que lograron proteger 40 de estas zonas. Además, incluye dentro de los logros la hoja de ruta de la Economía Circular que fija metas a 2040, la nueva Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y la ley marco de Cambio Climático.

Desde esta base, Naranjo da cuenta de los principales temas que debe considerar por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en temas medioambientales.

En este sentido, señala que son dos las materias que deberá implementar la cartera que ahora es conducida por Maisa Rojas: por un lado, la implementación de la nueva ley marco de Cambio Climático una vez que salga del Tribunal Constitucional e implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).