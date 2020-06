La pandemia irrumpe (online) en el proceso constituyente

Entre Códigos

La crisis sanitaria no ha frenado la actividad en torno al debate constitucional. Universidades y centros de estudios se han volcado a Zoom, Meet y otras plataformas para organizar seminarios y conversatorios sobre la Constitución. El foco de la mayoría de los eventos (algunos internacionales) fue el estado de catástrofe y la limitación de los Derechos Humanos y públicos. Aquí las conclusiones de algunos de ellos.

CEP, LOS TEMAS CONSTITUCIONALES DURANTE LA EMERGENCIA

"El contexto va a influir en el proceso y el contenido de la Constitución"

El Centro de Estudios Públicos (CEP) mantiene desde abril el ciclo "Conversaciones Constitucionales en Emergencia", donde abordan, junto a académicos y juristas invitados, temas que surgen a propósito de la crisis sanitaria. El estado de excepción, el indulto presidencial y la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en temas legislativos son algunos de los temas discutidos.

El 9 de mayo Isabel Aninat discutió junto a María Cristina Escudero, profesora de la U. de Chile, sobre el impacto de la pandemia en el proceso constituyente: "El contexto va a influir en el proceso mismo, en las reglas bajo las que se van a tomar las normas que van a definir esa nueva Constitución, y el contenido; y si proyectamos más aún, también cómo vamos a evaluar esa nueva Constitución".

Tanto Aninat, ahora decana de la Facultad de Derecho de la UAI, como Escudero, cientista política, hicieron énfasis en la importancia de garantizar la legitimidad del proceso, para evitar que el eventual nuevo texto constitucional no sea validado por la ciudadanía. Por ello, coinciden, es importante dar importancia a la discusión del reglamento bajo el cual funcionaría la instancia constituyente.

Lo que no puede suceder, apunta Escudero, es creer que la emergencia sanitaria acaba con la demanda de un cambio constitucional. "Lo que nos muestra la experiencia internacional es que, una vez instalada la demanda, el tema de reemplazar la Constitución siempre vuelve... es mejor enfrentarlo antes, que después, en una situación de aún mayor polarización".

Según Escudero, la pandemia hará que se planteen como temas constitucionales la salud, la educación, la distribución de los recursos, y la concentración del poder.

Estado Diario, El Problema Constitucional

"El tema de la reforma está instalado más allá del resultado del plebiscito"

El programa Plaza Constitución, de Estado Diario, en su primer episodio reunió a Constanza Hube, directora del Foro Constitucional UC, y a Christian Viera, profesor de la Universidad de Valparaíso, en un debate moderado por el abogado y cientista político Tomás Jordán.

Aquí hubo, efectivamente, un debate, aunque en un clima cordial, que se alineó con el mensaje final de ambos expositores sobre la necesidad de que el debate constituyente debe darse en un clima de diálogo con respeto.

Hube destacó la necesidad de "no tener miedo" a un eventual proceso constituyente, ni a un eventual recrudecimiento de la violencia. Según ella, "es muy claro que hay un problema constitucional. Eso está instalado más allá del resultado del plebiscito, porque en caso de que gane el rechazo, no significa que la Constitución queda tal cual, sino que se deben dar las condiciones para una reforma por este Congreso o el que sigue".

Viera descarta el argumento de que la Constitución no va a resolver los problemas de la ciudadanía. El académico asegura que el cambio es necesario, porque el texto actual está "marcado por un paradigma de autoritarismo y neoliberal". Eso, agrega, ha sido demostrado durante la pandemia. "La Constitución económica está intocada. La pandemia ha demostrado que, por ejemplo, hay medidas que se han querido tomar, y que no se puede porque están limitadas por la interpretación hegemónica... Lo que puede pasar es que la Constitución deja de ser un estorbo para crear nuevas prácticas".

Según Hube, la pandemia también ha mostrado que "cuando el Estado quiere, interviene. La Constitución no es un impedimento".

Perspectiva Global PEE-UDeC, Proceso Constituyente en Pandemia

"El pacto social es un intento de vaciar de contenido el proceso constituyente"

El Programa de Estudios Europeos (PEE) de la U. de Concepción sigue adelante con su programa Perspectiva Global, que el 27 de mayo, reunió a Viviana Ponce de León de la Universidad Austral, y Fernando Atria de la Universidad de Chile, en una conversación dirigida por Pablo Navarro.

Ambos profesores de Derecho Constitucional coincidieron en que el proceso constituyente no puede frenarse debido a la crisis sanitaria. "Decir que no hay necesidad de hablar del proceso por la emergencia, es 'no entender'", sentenció Atria en su exposición de entrada. Para el académico de la U. de Chile, y uno de los impulsores del "Apruebo" y una asamblea constitucional, el problema de legitimidad institucional que enfrenta el país radica en la misma Constitución.

Para Ponce de León, la crisis sanitaria ha revelado la importancia de la Constitución en la vida cotidiana y la dirección de los cambios que deberían buscarse: "Con otra Constitución quizás se habrían podido dar otras garantías a los trabajadores, se hubiese podido controlar el precio de la canasta de los alimentos, medidas más rápidas contra el acaparamiento. El Estado no pensaría que su rol es solo subsidiario y usaría herramientas que le dan el ordenamiento jurídico". Ponce también llamó a no creer que hay cambios inviables. "El cerco político de lo posible se ha corrido bastante ya", advierte.

Por su parte, Atria llamó a "defender el proceso constituyente", ante lo que observa como intentos de frenarlo o "vaciarlo de contenido". Una de esas vías sería el acuerdo nacional convocado por el presidente Sebastián Piñera. "El pacto social es un intento de vaciar de contenido el proceso constituyente. El pacto social, si es que lo hay, será en la convención constitucional".

Foro Constitucional UC, Economía y Constitución

"La Constitución vigente plantea (...) una economía social de mercado"

La entrevista de Patricio Zapata, profesor Derecho UC, a María de la Luz Domper, ministra del Tribunal de la Libre Competencia, fue la excepción en la temática que ocupó a la mayoría de los debates en torno a la Constitución en mayo.

El 20 de mayo, Zapata y Domper se concentraron en discutir el modelo económico enmarcado en la Constitución, el rol del Tribunal de la Libre Competencia y la conveniencia de algunas propuestas, como que éste sea incluido en una eventual reforma. Pero los académicos de la UC no pudieron obviar el proceso constituyente, precisamente porque una de las reformas que se impulsa desde el sector del "Apruebo" apunta a modificar o eliminar el modelo de estado subsidiario.

"El principio de subsidiaridad tiene dos caras. Una es que el Estado debe dejar espacio a los privados para que puedan desarrollar actividades; y la otra es que el Estado debe desarrollar las actividades que los particulares no pueden llevar acabo. Hay un espacio, un rol para cada uno", explica Domper.

La ministra del TDLC también cuestiona las críticas de que la Constitución plantea un modelo económico neoliberal extremo. "La Constitución vigente permite que exista una economía de mercado, que también tiene mucho de social. Es una economía social de mercado. Chile no tiene un sistema capitalista puro, nunca lo ha tenido", plantea.

Para Domper es clave que, ante cualquier eventual reforma, la Constitución preserve principios básicos, como la igualdad ante la ley, el respeto del derecho a la propiedad y la libertad. "Son los que permiten que el sistema funcione y que haya libre competencia".