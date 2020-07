Las redes de equipos legales que asesoran la reorganización de la aerolínea en EEUU

Entre Códigos

Con el proceso de reorganización financiera de Latam Airlines en Estados Unidos al alero del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país en plena marcha, los diferentes actores involucrados -tanto desde el ámbito de los deudores como del frente de los acreedores- han sumado una importante lista de asesores legales para representar sus intereses.

En este contexto, una revisión de los estudios jurídicos que se han hecho cargo de este caso permite dividirlos en cuatro grandes grupos que representan a Latam Airlines, Delta Air line, Qatar Airways y al comité de los acreedores no garantes.

Un punto común entre todos ellos es que han conformado equipos de abogados asesores tanto en Chile como en Estados Unidos. En el caso de la aerolínea ligada a la familia Cueto, definió a José María Eyzaguirre de Claro & Cía en el país, mientras que ante el Bankruptcy Court for the Southern District of New York, la misión está a cargo de Richard J. Cooper, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

A su vez, su socio Qatar Airways encomendó esta tarea a nivel local al abogado Jaime Carey, socio del estudio Carey, en tanto su representante en EEUU es Gerard S. Catalanello, de la firma Alston & Bird.

En el caso de Delta Air line, la operación en Nueva York es defendida por Lara Samet Buchwald, de Davis Polk & Wardwell LLP, donde su contraparte chilena tiene base en Barros & Errázuriz a través de su socio Javier San Martín.

Los últimos en dar a conocer su equipo jurídico fue el comité de acreedores no garantes donde se definió que, además de Benjamin M. Rose de Dechert LLP, en Chile será asesorados por Myriam Barahona y Álvaro Barriga, del estudio Morales & Besa.