Leaders League publica ranking local de IP, innovación y tecnología

El ranking de origen francés, Leaders League liberó sus resultados para Chile en ocho categorías.

En Cumplimiento y Antipiratería los líderes fueron Carey, CMS Carey & Allende junto a Marinovic & Cia.

En Litigios de Propiedad Intelectual quienes encabezaron la publicación fueron Albagli Zaliasnik (AZ), Carey y Sargent & Krahn.

En Registro de Patentes las menciones en la categoría principal fueron también para Carey, Sargent, AZ, Johansson & Langlois y Villaseca, mientras en Registro de Marca aparecieron nuevamente Carey, Sargent y Silva Abogados, y en Litigio de Patentes el máximo reconocimiento fue para AZ, Carey, Villaseca y Alessandri.

En tanto, en Protección de Variedades Vegetales los líderes fueron Sargent junto al estudio Villaseca, mientras en Tecnología y Servicios Digitales el máximo reconocimiento fue para Alessandri, Carey y Magliona Abogados y, finalmente, en temas de Derecho de las Telecomunicaciones los estudios líderes fueron Barros & Errázuriz, Bofill Mir & Álvarez Jana, además de Carey y FerradaNehme.

Mira el ranking completo de estudios y abogados destacados aquí.

Metodología

La publicación informó que dentro de las acciones que despliegan para la elaboración de las guías están cuestionarios, entrevistas directas y conversaciones con clientes (directores juridicos).

La idea es tener una visión lo más 360° posible, del servicio que brindan los profesionales, para ello, compilan información durante 3 meses y de cuatro fuentes distintas: La primera es el estudio susceptible de ser calificado (cuestionario); la segunda los estudios competidores; la tercera, los usuarios o clientes a través de un cuestionario que envían con preguntas generales sin mencionar a ningún estudio. Lo que de acuerdo a la publicación, les permite tener información más objetiva. La cuarta fuente de información es la que denominan el tercero calificado (“Qualified Third Party Review”).

Se trata de un interlocutor que no es ni un competidor ni un cliente, pero que ha trabajado con el estudio o ha visto al estudio en acción. Por ejemplo, en el caso de un ranking de abogados que tratan temas de litigios y arbitrajes podría ser el perito (especializado en construcción, libre competencia, financiero o forense por ejemplo), agencias especializadas en comunicación de crisis, árbitros, etc.