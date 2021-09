Nuevas categorías y reconocimiento a abogados emprendedores, entre las novedades del ranking Leading Lawyers 2021

Entre Códigos

Se trata de la primera guía legal del país donde los propios abogados reconocen la excelencia de sus pares.

Ya entrando en la recta final de este agitado 2021, la firma reclutadora de abogados, Idealis está preparando la nueva versión del ranking Leading Lawyers (LL), la primera guía legal del país donde los propios abogados reconocen la excelencia de sus pares, con foco en menores de 45 años.

La publicación esta vez traerá varias novedades. “Siguiendo los parámetros de relevancia y contingencia nacional, consideramos deben ser destacadas nuevas categorías, como la de abogados destacados en Directorios de Empresas, Family Offices, Derechos de Agua, Árbitros jóvenes, líderes en ESG (por su sigla en inglés Environmental, Social and Governance), Pensiones, Mercado de Capitales y Venture Capital, además de Startup y Emprendimientos”, destaca Paula García-Huidobro, directora de Idealis Chile.



Asimismo, otra incorporación es la categoría "De asociado(a) a fundador(a) de estudio jurídico", para destacar a aquellos profesionales que sin ser socios o socias deciden emprender dentro del mercado legal, fundando sus propias oficinas. Se mantiene, eso sí, la categoría de Abogado/a In-House; y no se destacarán en esta oportunidad, los abogados de regiones y los abogados chilenos en el extranjero.

Metodología

Según comenta García-Huidobro, al momento de designar a los jueces, LL se enfoca principalmente en los fiscales, que representan el 35% del jurado del ranking; y en los estudios jurídicos que corresponden al 55%, invitando a participar este año a 358 oficinas de todo el país. El resto del jurado son académicos y representantes del sector público.

En otros aspectos, la directora de Idealis, aclara que en este ranking que no existe un ‘subsidio’ a las abogadas mujeres. “Luego de consultar a un panel de expertos el 2020, han sido las propias abogadas las que prefieren que no exista un subsidio o cuota a la nominación de juezas mujeres o la creación de una categoría especial, de manera que cuando las abogadas triunfan en el ranking, su mérito es absoluto. No obstante, hemos realizado un esfuerzo de lograr una paridad de hombres y mujeres en el jurado; y este año se pudo convocar a casi 200 abogadas mujeres”.