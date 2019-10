Paulo Román: “Hoy no veo una diferencia sideral entre un juez ordinario versus un árbitro”

Entre Códigos

El experto en juicios de construcción señala que muchos árbitros están resolviendo sin involucrarse a fondo en los temas.

Paulo Román es otro de los litigantes que este año decidió emigrar de una oficina corporativa tradicional hacia una firma boutique. Después de una década en Aninat; Schwencke & Cia –donde también fue socio-, el especialista en juicios de construcción arribó a Fleischmann & León Abogados en busca de un proyecto más acorde a sus expectativas, dejando de lado todo el aparataje administrativo que implica estar en una firma de gran tamaño. En conversación con DF, este abogado hizo un repaso a lo que implica ser litigante hoy, en medio de lo que se ha denominado la uberización de los servicios legales.

-¿Por qué decidió unirse a F&L Abogados?

-El trabajo de una boutique es algo que se acerca más a mis intereses…acá uno tiene que estar enfocado en los casos, los alegatos, comparendos y eso es lo que me gusta. En una oficina grande eso se diluye un poco con otras responsabilidades.

-¿Cambia la forma de abordar el trabajo?

-La manera de diferenciarte y de abordar el trabajo tiene que ver con una ética que es no estandarizar la entrega de servicios legales y me parece que muchas veces el trabajo en materia de juicios tiende a estandarizarse y que se cumpla con una especie de check list…

-¿Pero da la sensación de que ha habido una evolución y profesionalización importante en esta práctica?

-Efectivamente en los últimos 10 a 15 años se nota una gran profesionalización, que se plasma en la creación de muchas oficinas boutique, básicamente porque el litigante tiene otros horarios, otras prácticas y por los conflictos de interés. Por otro lado, también está la creciente demanda por arbitrajes.

-¿Y cómo ve la actividad en este último punto?

-Me producen un poco de conflicto porque veo que hay un grupo de árbitros que están resolviendo sin involucrarse a fondo en los temas y recurren mucho a una equidad mal entendida –y generalmente optan por resolver en forma salomónica-, uno sabe quiénes son esos árbitros y hay malas experiencias.

-¿A qué se refieres específicamente?

-Muchas veces la manera de entender el ejercicio del árbitro se confunde y buscan llegar a acuerdo antes que ajustarse a la norma…y esa cuestión no resiste análisis, por eso muchos terminan yendo a la justicia ordinaria para resolver sus diferencias.

-¿Pero no es más largo y engorroso ese proceso?

-Es probable que haya algo de eso, pero por otra parte tengo la tranquilidad de que el juez se va a apegar a la norma…Yo no soy partidario de renunciar a los recursos en los arbitrajes, me parece que muchas veces es fundamental para revisar hechos.

-¿Cuál es su visión de la justicia ordinaria?

-Hoy no veo una diferencia sideral entre la calidad de un juez ordinario versus la de un árbitro. Mi impresión es que quienes están ingresando a ser jueces son gente muy competente y comprometida. El que entra a ser juez hoy no es porque no pudo hacer carrera en una oficina abogados, es alguien que probablemente tiene un afán de justicia detrás. En los tribunales ordinarios hay muchos jueces de muy alta calidad que antes no se veía…