Prieto anuncia dos nuevas directoras en las áreas Tributaria y de Regulación y Competencia

Entre Códigos

A partir de septiembre asumirán en sus respectivos cargos dos especialistas con trayectoria en la firma.

Se trata de Luz María Calvo y Andrea Von Chrismar, quienes a partir de septiembre de 2021 serán directoras de las áreas Tributaria y de Regulación y Competencia, respectivamente.

“Tanto el trabajo de Luz María como de Andrea ha sido un aporte fundamental al desarrollo de estas áreas de especialidad en el Estudio. Ambas cuentan con una gran trayectoria que involucra años de estudios y profesionalización, por lo que este cargo es un reconocimiento a las carreras que ha desarrollado cada profesional”, comenta Benjamín Grebe, presidente del directorio de Prieto.

Luz María Calvo es abogada de Prieto desde 2012, asesora a cliente nacionales e internacionales en el área tributaria, optimizando y haciendo eficiente la carga tributaria de sus operaciones, estructuras de negocio y en sus relaciones contractuales. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica (2012) y cuenta con un Diplomado en Planificación Tributaria realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (2017). Entre 2018 y 2019 participó desde el Ministerio de Hacienda en la elaboración de la última reforma tributaria.

Por su parte, Andrea Von Chrismar cuenta con más de 10 años de experiencia en materias de libre competencia y derecho regulatorio en industrias como energía, telecomunicaciones, infraestructura, salud, plataformas digitales, entre otras. Es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez (2007), cuenta con un Magíster en Derecho de los Negocios (2015) en la misma universidad y un Master of Science in Regulation (2018) de la London School of Economics and Political Science.

Andrea y Luz María se suman a Isabel Margarita Wolleter (Directora de Mercado de Capitales), Agustín Martorell (Director de Medio Ambiente), Alejandra Bañados (Directora de Corporativo e Inmobiliario) y Federico Rodríguez (Director en Energía y Recursos Naturales).