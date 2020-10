Silvana Schenone, socia chilena en MinterEllisonRuddWatts: “Creo que en Chile todavía falta bastante por innovar y modernizarse en cuanto a la profesión legal”

Entre Códigos

Silvana Schenone es socia en uno de los estudios de abogados más prestigiosos de Nueva Zelanda, lidera el área corporativa de la firma (con cerca de 70 abogados) y ha sido reconocida como abogada líder en M&A en todos los directorios legales nacionales e internacionales, entre otras tantas menciones también socia fundadora de OnBeingBold, una iniciativa sin fines de lucro para apoyar y motivar a mujeres en su vida laboral, fundada por 9 de las mujeres más exitosas en el ámbito comercial de NZ. Un CV que habla por sí mismo.

- ¿Qué ha sido lo más complejo de trabajar en otra jurisdicción?

-En lo profesional, creo que reestablecerme como líder en un país en el que no conocía a nadie fue el desafío más importante. Partí teniendo que recalificar como abogada en Nueva Zelanda y hoy lidero el área corporativa de la firma.

- ¿Cómo fue hacerte espacio en un ámbito predominantemente masculino?

-Con harto trabajo! No puedo negar que ser mujer tiene sus desafíos, pero siempre he tratado de hacer mi trabajo lo mejor posible, independiente de mi género. Como en Chile, el ambiente de fusiones y adquisiciones es dominado por hombres…pero creo que si eres el mejor en la sala de negociación, que seas hombre o mujer es lo de menos! Afortunadamente he tenido grandes mentores y apoyo de hombres y mujeres en mi carrera. Por eso ahora, mi rol incluye incentivar y apoyar a mujeres más jóvenes que están empezando sus carreras o llegando a esos momentos críticos en que se hace difícil balancear el trabajo y la vida personal.

- ¿Por qué te decidiste por lo transaccional como área de práctica?

-Me encanta negociar una transacción, ser parte del equipo comercial y no sólo saber lo que dice la ley. Creo que como abogados podemos ser asesores que generen valor, que ayuden a solucionar problemas y no que pongan obstáculos para alcanzar un objetivo comercial. En mi carrera en NZ, he recibido premios y nominaciones como "Dealmaker of the Year" en los Australasian Law Awards, lo que ha sido súper satisfactorio para mí, pues refleja lo que quiero ser para mis clientes: una asesora de confianza que les ayuda a buscar soluciones comerciales a sus proyectos, que presenta ideas innovativas y que se enfoca en el resultado. No sólo un profesional bien calificado que les puede decir rápidamente lo que no pueden hacer!

- Desde la distancia, ¿Cuál es tu apreciación de la industria legal chilena?, lo bueno y lo malo...

-Creo que en Chile todavía falta bastante por innovar y modernizarse en cuanto a la profesión legal. Relacionado con preguntas anteriores, todavía falta mucho (y no sólo en el ámbito legal) en cuanto a meritocracia y diversidad. Y las dos cosas no sólo van de la mano sino que requieren un esfuerzo de toda la comunidad/economía para progresar. Por ejemplo, uno de los desafíos más grandes para los estudios de abogados que quieren retener talento y promover y apoyar a las mujeres, está en sus propios clientes. Muchos clientes piden por un lado diversidad, pero por otro lado pagan honorarios por horas trabajadas y no por resultados obtenidos. Eso hace muy difícil el motivar y mantener a mujeres o nuevas generaciones en el ejercicio de la profesión.

Por otro lado, veo que han surgido muchos estudios boutique en Chile que están evolucionando rápido y ofreciendo alternativas eficientes para todo tipo de clientes. Espero que esto favorezca la flexibilidad y modernización de la profesión.

- ¿Volverías a ejercer en Chile?

- Me encanta vivir en Nueva Zelanda, pero con mi marido somos bien flexibles y no le cierro las puertas a ninguna oportunidad, incluyendo a volver a Chile. Tengo familia y muchos amigos allá, y si en el futuro surge algo interesante y entretenido (y no sólo pienso en oportunidades en el ámbito legal), volvería a Chile sin problemas.