Tres actores del mundo legal delinean las claves de la profesión para enfrentar la sociedad postpandemia

Carmen Román, Fernando Barros y Bernardo Gutiérrez comentaron la importancia para el rubro de aprender de los cambios provocados durante la emergencia sanitaria.

En medio de una gran agitación política y un complejo escenario económico, la primera charla del ciclo Entre Códigos 2021 estuvo dedicada a una mirada de futuro sobre cómo se preparan los abogados para el escenario que viene -una vez superada la crisis sanitaria-; la transformación interna y los desafíos regulatorios que van a marcar el devenir de la profesión.

Representando al mundo de las oficinas legales participó el fundador de Barros & Errázuriz, Fernando Barros; desde las empresas dio su visión la directora de Embotelladora Andina, Carmen Román, mientras el enfoque global lo entregó el CEO de la firma internacional, Ontier, Bernardo Gutiérrez.

En el encuentro organizado por el área de formación ejecutiva de Diario Financiero, el estudio Recabarren & Asociados y la Universidad Adolfo Ibáñez, los expositores coincidieron en que un primer factor a considerar para generar mayor compromiso y permanencia en las empresas es un enfoque en las personas y particularmente, en los jóvenes talentos, utilizando justamente las herramientas que se heredaron de esta pandemia: más tecnología y flexibilidad.

El CEO de Ontier Global, Bernardo Gutiérrez, aseguró que "distintos factores han generado una auténtica revolución en los despachos de abogados, lo que nos ha hecho cambiar, reaccionar y donde la tecnología ha tomado terreno". Agregó, que esos factores son clave a la hora de retener a los abogados jóvenes: "tenemos que cuidarlos, ser más flexibles, tenemos que adaptarnos mucho más al cambio, eso es lo que ellos esperan".

En tanto, el abogado fundador de Barros y Errazuriz, Fernando Barros, comentó que "nos encontramos con nuevas generaciones de abogados que quieren una relación distinta con su empleador". "Vemos que hoy día la juventud quiere tener la posibilidad de trabajar con intensidad pero desarrollarse en otros planos. Antiguamente nos dedicamos por entero a hacer carrera, era prioritario y superaba la vida personal. Hoy día todos los jóvenes quieren una adecuada combinación entre trabajo, vida personal y familiar", dijo.

Siguiendo con este enfoque en las personas, Barros también señaló a los clientes, "tenemos que cuidar el trato, que sienta que no es un número, que no es una transacción, que es una persona importante", relevando con ello la esencia del trabajo legal, "que es de consejería, acompañamiento y cercanía", aseguró.

Carmen Román centró su presentación en la transformación de la empresa luego de esta crisis. "Una de las lecciones de la pandemia y la crisis social es la confirmación de que las empresas no pueden dedicarse solamente a generar rentabilidad, sino que tienen que incorporar otros factores que van a ser generadores de confianza". Dentro de esos factores apuntó a suscribir a los criterios ESG (medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza, por sus siglas en inglés), los que además están siendo empujados desde el mundo regulatorio.

Aunque en ese punto Barros tuvo sus reparos, al señalar que se debe tener cuidado de asumir estándares de países y economías desarrolladas en este sentido, porque la realidad de buena parte de las empresas locales no es la misma, ni cuenta con los recursos para ello.

Contexto político y social

Un aspecto ineludible de la conversación fueron los procesos políticos en curso y cambios constitucionales que se avecinan. Fernando Barros, profundizó en el tema, señalando que "este año los chilenos tenemos que adoptar decisiones muy importantes. Una de ellas es darnos una nueva carta fundamental, que frente a ambiente político caótico, de una crisis económica que es de las más profunda que hemos vivido... corre riesgo de que se vea frustrado en alguna medida", reflexionó.

Como otros ejecutivos y empresarios internacionales, la visión del abogado hispano, Bernardo Gutiérrez fue mucho más positiva. "Quizás la distancia da más optimismo. En el momento que están en Chile, aunque aún falta pasar por las urnas, creo que pasaron lo más complicado... desde afuera la sensación que hay es que están en un momento de transición que está terminando, que hay mucho por hacer, pero seguimos viendo vuestro país muy atractivo para invertir", enfatizó.

Sumándose a esta mirada, Carmen Román apuntó la importancia de agregar todo lo que tenga que ver con sostenibilidad en la Constitución como un principio básico, mucho más allá del cuidado al medio ambiente y añadió: "No podemos seguir viviendo con cosas adentro y rencillas que no nos hacen bien. Por eso veo este proceso con optimismo, tenemos una oportunidad que, desde luego, no está exenta de riesgos, problemas y discusiones", concluyó.