Incendio afecta a fábrica de colchones en Coquimbo

Empresas

El siniestro se registró durante la mañana. Los vecinos fueron evacuados y no se identificaron heridos.

A primera hora de este martes un incendio consumió una bodega perteneciente a la fábrica de muebles y colchones Celta, en el sector la Cantera, Coquimbo.



Las casas de la Villa San Juan, continua la fábrica, fueron evacuadas y no se identificaron heridos. Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio.



A las 11:00 am, cerca de 15 compañías de bomberos, pertenecientes a Coquimbo, La Serena y Ovalle seguían extinguiendo el fuego. Según informó la vocería de gobierno de Coquimbo, se están realizando monitoreos aéreos a la zona y que el siniestro se encuentra controlado, pero no extinguido.

🚨 Incendio afecta a la fábrica Celta del sector de La Cantera.



👉El alcalde Alí Manouchehri se encuentra en el lugar, junto a la Oficina de Seguridad Comunal y el Departamento de Protección Civil, quienes están apoyando las labores que buscan proteger a los vecinos y vecinas. pic.twitter.com/L2fqmzeqGd — Municipio Coquimbo (@municoquimbo) July 13, 2021

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, señaló que "las llamas ya están controladas, pero hay que tener precaución pero el contenido químico que tiene esta empresa en esta bodega hay que manejarlo con mucho cuidado!.