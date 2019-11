2020 debutará en bolsa salmonera de los Hurtado Vicuña

Industria

La decisión se aprobó ayer en junta extraordinaria de accionistas, y el socio internacional podría desinvertir si las condiciones son atractivas.

Los altos precios que mantiene el mercado salmonero siguen abriendo el interés de compañías del sector por buscar recursos para su crecimiento. Este jueves fue el caso de Salmones Austral, una firma del sector de tamaño medio ligado al grupo Hurtado Vicuña y Andrés Navarro, que anunció sus planes de concretar su debut bursátil el próximo año.

Ayer, la junta de accionistas de la compañía aprobó iniciar este proceso ante la Comisión para el Mercado Financiero, con el objetivo de financiar los planes de crecimiento y de modernización en el marco de una estrategia de largo plazo.

Entre los accionistas de la empresa están el grupo Hurtado Vicuña, con 35,37%; el grupo Navarro H., con 30,95%, Biomar con 22,91% y Empresas Calbuco con 9,01%.

Fue el grupo Biomar el que alertó al mercado de los planes de Salmones Austral. Esto porque su matriz, la danesa Schouw & Co., detalló que se está “explorando actualmente la posibilidad de cotizar la compañía en Santiago, Chile, en relación con un aumento de capital para apoyar el desarrollo continuo de la compañía. Se cree que un momento realista podría ser el segundo trimestre de 2020”.

Fuentes relacionadas a la compañía agregaron que el proceso se llevará con calma y cumpliendo etapas.

En el marco de la apertura en bolsa, Biomar puede optar por desinvertir acciones, obviamente con la condición de que los términos generales se consideren atractivos, señaló la matriz de esa compañía.

Pedro Hurtado Vicuña, presidente de Salmones Austral.

Presencia bursátil de la industria

De concretarse, la apertura vendrá a complementar la presencia bursátil que ya tienen compañías del rubro como AquaChile, Multiexport o Blumar, entre otras. Además, se complementa a los pasos que han dado otras compañías, listándose también en Noruega, como Salmones Camanchaca.

Schouw & Co. tiene presencia en la compañía desde 2013, mismo año en que se creó la empresa tras la fusión de Trusal y Pacific Star, la que según destacó la prensa especializada de la época fue una de las primeras fusiones tras la recuperación de la crisis que vivió el sector por el virus ISA.

Esto se habría gatillado por la presión de los acreedores de Trusal sobre la familia familia Nenadovich, que buscó entre varios interesados hasta que finalmente logró un acuerdo con Hurtado Vicuña y Navarro, marco en el cual entraron otros accionistas.

Salmones Austral tuvo en 2018 ventas por unos US$ 250,64 millones y un Ebitda de US$ 67,88 millones, según el reporte de Schouw & Co.

Además tiene un nivel de producción de entre 45 mil y 50 mil toneladas anuales, más de 1.200 trabajadores que operan en dos plantas de proceso y 20 centros de cultivo distribuidos en el Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Dada la situación del país, una de las plantas en Quellón, Chiloé, estuvo paralizada junto a otras cinco a nivel de la industria, situación que hace unos días volvió a la normalidad.

Las dificultades que ha tenido la industria en el marco de movilizaciones que ha tenido el país ha sido uno de los factores del alza en torno a 20% en el precio del producto.

Un complejo momento bursátil

Si bien el anuncio indica que se empezarán a mover los engranajes de una eventual apertura en bolsa de Salmones Austral, el panorama actual se ve complejo para las acciones del sector pesquero.

Si bien la dinámica estable de precios y la intensa actividad de M&A había destacado al rubro en la bolsa en años anteriores, 2019 no ha sido un período próspero.

Tres acciones del sector muestran un peor desempeño en lo que va del año que el IGPA: Camanchaca ha caído 36,38%, mientras que Salmones Camanchaca ha cedido 19,02% y Multiexport Foods acumula una disminución de 16,43%. Esto en un período en el cual la bolsa en general se ha contraído un 9,86%.

Blumar es el papel con mejor desempeño en el segmento, pero de todos modos ha bajado un 6,57% en el año.