A Chile por negocios: el 10% de los turistas viene por razones profesionales

Industria

El país, que ya es conocido como destino de aventura y ocio avanza ahora en el codiciado mundo del turismo corporativo, que gasta casi el doble que el de un visitante por vacaciones. En 2018, ingresaron más de US$ 551 millones por ese concepto. Hoy, Chile es el cuarto destino latinoamericano en ese segmento.

Chile se consolida como destino para congresos y convenciones. El año pasado llegaron al país aproximadamente 600 mil visitantes para asistir a eventos profesionales de todo tipo. “Chile cuenta con ventajas competitivas muy relevantes para la realización de este tipo de eventos: es un país seguro y estable política, económica y socialmente y, además, cuenta con una adecuada conectividad vial y aérea”, dice la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.

Con 5.722.928 de turistas extranjeros arribados en 2018, Chile, que ya es conocido como un destino de aventura y ocio avanza ahora en el codiciado mundo del turismo de negocio, que gasta casi el doble que el de un visitante normal, que ayuda a promover la imagen país y mejora la oferta gastronómica, cultural y nocturna con sus demandas de alta gama.

Según la subsecretaria, el 10% de los turistas que llega al país viene por razones profesionales. A congresos, ferias, convenciones o encuentros de empresas. Y todo apunta a que la cifra seguirá aumentando, ya que varios de los próximos grandes congresos internacionales globales tendrán a Chile como sede.

Eso sin contar a los 20.000 visitantes que se esperan para la Cumbre de APEC y las negociaciones sobre el cambio climático de la ONU (conocidas como COP25) en el último trimestre de este año.

Competencia por congresos

El turismo de reuniones contribuye al quiebre de la estacionalidad en el sector, regenera los destinos y la reputación de los países, mejora la innovación, dinamiza la economía y da empleo, entre otros aspectos. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el 22% de los viajeros del mundo corresponden a este segmento.

Por ello, el Estado está desarrollando una agresiva estrategia de atracción, postulando a realizar aquí los más importantes congresos y eventos corporativos de nivel internacional. A través de Sernatur, Chile ofreció en 2017 ser la sede de 36 eventos globales, de los cuales se adjudicó 25 que traerán a más de 20.000 personas entre 2018 y 2023.

Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett. / Foto: Rodolfo Jara

Durante 2018, Sernatur postuló al país a 41 congresos de carácter internacional, de los cuales ganó 28, que se desarrollarán entre 2019 y 2024. La inversión alcanzó a US$22.747 y se generarán ingresos por más de US$35 millones.

“Estamos postulando cada año a más eventos de carácter internacional, trabajando coordinadamente con los 14 convention bureaus que hay en el país y haciendo alianzas estratégicas, como el trabajo que se realiza a través del programa Meet in Chile, con “embajadores” chilenos, que son profesionales y líderes en distintas especialidades para continuar potenciando ese tipo de turismo en nuestro país”, explica Zalaquett.

Durante 2019, Chile ha postulado a 21 congresos, 16 de los cuales ya eligieron al país como su escenario.

Los 14 “convention bureaus” u organismos promotores de cada destino se ubican en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Santa Cruz, Concepción, Valdivia, Puerto Varas, Chiloé, Aysén y Patagonia. Son fundamentales para la captación de eventos, tanto nacionales, como internacionales, según la subsecretaria quien valoró la iniciativa de la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar de impulsar la creación de un centro de convenciones de estándar internacional para la Región Metropolitana.

En 2018, Chile recibió US$ 3.785 millones en ingresos por turismo receptivo, cifra que considera el gasto en transporte internacional.

Cuarto destino

De acuerdo al último ranking elaborado por la International Congress and Convention Association (ICCA), los viajeros de reuniones gastan en promedio US$ 450 diarios por persona en eventos de carácter latinoamericano y US$ 629 en eventos de carácter mundial.

En 2018, según datos de esa entidad, Chile fue el cuarto destino más importante de América Latina para realizar una actividad ligada a los negocios. El país es superado por Brasil, Argentina y Colombia y la capital, Santiago, es más demandada para este tipo de turismo que Ciudad de México, Río de Janeiro y otras urbes de la región. En el ranking mundial, Santiago está en el lugar 41.

Entre las ciudades chilenas listadas en este ranking, de acuerdo a la cantidad de eventos realizados, aparecen Santiago (41°), Santa Cruz (196°), Valparaíso (225°), Viña del Mar (241°) y Puerto Varas (409°).