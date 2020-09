A contrarreloj: Latam estaría entre cuatro alternativas para reformular su plan financiero

Industria

La nueva propuesta, que se conocería pronto, buscaría evitar que juez deba realizar un análisis que implique mucho tiempo.

Desde el viernes a primera hora, Latam Airlines está en maratónicas sesiones para definir rápido la reformulación del mecanismo para el financiamiento Debtor-In-Possession (DIP, su sigla en inglés), luego de que el Juez James L. Garrity rechazara su paquete original por contener una fórmula que permitía a los propietarios transformar su deuda en acciones.

Fuentes al interior de línea aérea comentaron que el gran objetivo de estas reuniones es obtener una estructura de financiamiento en la brevedad y que, incluso, tenían contemplado tener listo el mecanismo para el domingo, pero que por la alta complejidad del caso el proceso se ha extendido. Hasta el cierre de esta edición, la fórmula final aún no se conocía.

“Aprendimos de la etapa anterior que este no es un juez rápido, y esto nos lleva a descartar opciones cuyo desarrollo sea muy extenso”, explicaron.

Es por esto, que en la carrera se han descartado todas las alternativas que modifiquen radicalmente el contenido del financiamiento DIP original, para que Garrity lo apruebe con celeridad. Así, sobre la mesa, durante ayer se manejaban cuatro opciones.

Abanico de opciones

Las opciones que se han comentado son, en primera instancia, que Latam y sus accionistas desechen la convertibilidad de las acciones ligadas al Tramo C del financiamiento DIP, donde se comprometieron US$ 900 millones.

Al fijarse como un crédito simple, la tasa de interés de 27% les permitiría a las familias Cueto, Amaro, Eblen y a su socio Qatar Airways recaudar dinero para que en un eventual aumento de capital adquieran papeles de la firma. Una segunda opción que se podría gatillar es que Latam y Jefferies logren un punto de acuerdo para presentar un financiamiento DIP en conjunto, que vendría con una corrección de la propuesta económica por parte del fondo de inversión.

Sin embargo, otra fuente reveló a DF Mas que una idea es sumar fondos fuertemente ligados a EEUU. De esa forma, Garrity definiría pronto quién y cómo le aportan los US$ 2.200 millones a la aerolínea. De esos, US$ 1.300 ya estaban -y seguirían estando- comprometidos por Oaktree. La urgencia de la aerolínea no es menor. A septiembre dispone de una caja de US$ 960 millones y para el término de mes se espera disminuir a US$ 700 millones. Aún así, poco a poco la firma ha ido retomando vuelos, alcanzando en agosto una capacidad de 13,6% (medida en “asiento-kilómetro disponible”-ASK).