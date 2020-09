Abogada Claudia Springer: “El mensaje del juez de Latam fue claro: no es válido un financiamiento que influya en el caso”

Industria

La experta en bancarrota consideró que el fallo de la semana pasada fue un revés para la aerolínea. Aun así, destacó que es del interés de todas las partes resolver pronto quién hará los aportes.

Han transcurrido casi cuatro meses desde que Latam Airlines se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y, al momento, la compañía chilena no ha logrado superar el punto de la definición del financiamiento que le permitirá sobrellevar el proceso, en medio del adverso escenario que ha dejado el coronavirus para la industria.

Desde el inicio se ha dicho que sería un proceso largo, de unos 18 meses que, a juicio de Claudia Springer, podría extenderse hasta fines de 2021.

En conversación con DF, la abogada estadounidense -con 40 años de experiencia en casos de bancarrota y reestructuración- analizó el fallo del Juez James L. Garrity, quien rechazó la propuesta del DIP. “Desafortunadamente, es un revés para Latam. Pero, también creo que es en el mejor interés de todos nuestros acreedores llegar a una solución”, dijo la experta, quien tiene como cliente a al menos un acreedor involucrado en el proceso.

- ¿Cómo define el fallo del juez?

- Está muy bien pensado. Sorprende el tiempo que se tomó y la longitud del documento, pero una vez que se lee, se entiende el porqué. El juez se tomó el tiempo para responder a cada una de las objeciones y de los testimonios de las audiencias.

Para él, el problema fundamental está en la convertibilidad de las acciones. Y envió un mensaje muy fuerte a todas las partes: si no hubiese sido por ese último componente, el financiamiento hubiese sido aprobado.

- ¿Fue, entonces, una mala jugada incluir el canje de la deuda?

- Es difícil saberlo. Realmente creo que los deudores lo intentaron y el tribunal determinó que hicieron todo lo posible para tratar de encontrar buenas ofertas competitivas. No creo que haya sido la intención de “lanzar un hueso”, a ver cuál era la respuesta de las partes. Lo que sí tengo claro es que si esa opción no hubiese estado en el plan o se hubiese presentado de forma distinta, la visión del juez pudiese ser otra. Y también me quedó claro que, intencionalmente, le envió el mensaje a los accionistas y a los deudores de que tienen que volver a la mesa para encontrar una solución.

- ¿Reducir aún más el descuento puede ser una de esas soluciones?

- No sé si eso lo vaya a convencer, incluso si es una reducción dramática. Creo que el juez está más preocupado por el hecho de que los deudores no son completamente imparciales y eso tiene efecto en la decisión de reembolsar o no a los prestamistas en efectivo o en acciones. Estos accionistas tienen mucha influencia sobre la decisión de los deudores.

- ¿En qué debe estar Latam?

- En encontrar fuentes alternativas de financiamiento.

- ¿En qué posición quedan los accionistas mayoritarios ahora?

- Creo que siguen en control, pero saben que tienen que volver a buscar una solución que funcione bajo la ley. Obviamente, perdieron y tienen que volver a ofertar sin la convertibilidad o ver si pueden conseguir que alguien más se haga con el desembolso. El mensaje de la corte fue: no es válido un financiamiento que vaya a influir en el resultado del caso.

- ¿Cómo recibieron, como acreedores, el fallo del juez?

- Aunque no es lo que yo represento, creo que el Comité (de Acreedores no Garantizados) ganó esta batalla. Pero, es una victoria muy acotada. La firma necesita financiamiento para sobrevivir. Si no lo hacen, pierden todo.

- ¿Será este un caso difícil de?

- Todo dependerá del DIP, que es lo más urgente y tiene que ser aprobado antes de hablar del plan. Este es uno de los pocos casos donde he visto tantos inconvenientes. Pero, con suerte, no todo lo que intenten hacer vaya a ser impugnado.