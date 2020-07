Industria

Aerolínea intenta cerrar la fórmula para lograr US$ 2.450 millones. La competencia por el tercer tramo del DIP Financing marcará la jornada.

Tras haber quedado suspendidas ayer, este miércoles se retoman las audiencias para definir el financiamiento vía Debtor in Possession (DIP) de Latam Airlines en su reorganización en Estados Unidos.

12:12 -Latam Airlines presenta a su primer testigo el CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsín. El ejecutivo parte con juramento sobre la verdad. Luego es interrogado por la abogada Lisa Schweitzer, y por el representante del comité de acreedores no garantes, Michael S. Doluisio, del estudio Dechert LLP.

12:07 a 12:11 -Comienza la intervención de Marshall Huebner, abogado del estudio Davis and Polk y representante de Delta Air lines.

12:01 a 12:06 - Se dio inicio a la intervención de John Cunningham, abogado de la firma White & Case que representa al Grupo Ad Hoc de bonistas de Latam, que habían impulsado la oferta de la firma inversionista Jefferies Finance por US$ 900 millones.

11:22 a 11:58 - Partió con su exposición Allan Brilliant, socio de Dechert LLP, en nombre de la mesa de acreedores, con duros señalamientos al proceso.

"Como usted sabe señor juez, tenemos una visión muy distinta de los hechos y los procesos, y lo que estamos discutiendo hoy aquí. Usted ya conoce nuestras objeciones, según los documentos entregados. Los deudores están buscando la aprobación del tramo C y las evidencias han demostrado que nunca ha sido y siguen sin serlo sólo por la necesidad de conseguir liquidez (...) ha sido sobre vender prematuramente el capital de los deudores en reorganización con descuentos importantes a actuales accionistas controladores, violando los principios fundamentales de la bancarrota".

10:35 a 11:20 - Se llevó a cabo la intervención de los representantes de Latam Airlines ante el juez. Partió Jeffrey Rosenthal, especialista de litigación Cleary Gottlieb y le siguió Lisa Schweitzer, abogada de la misma firma.

A ella le correspondió responder algunas de las críticas que se han presentado respecto de la oferta para el financiamiento DIP y defender el acuerdo alcanzado durante la madrugada.

La abogada dijo: "Entre las objeciones está la idea de la conversión de capital que ha sido considerada como incorrecto. No hay nada imperativamente impropio respecto de que este préstamo tenga la característica de conversión de capital, incluso bajo la ley estadounidense o la ley chilena".

Apuntó a que los señalamientos se deben más a que los términos están benefician a los accionistas y no a los prestamistas.

Y agregó: "Respecto de la pregunta de si son necesarios los US$ 2.450 millones y si los necesitan ahora mismo, los testimonios han demostrado que bajo el escenario actual es el monto correcto y hace sentido al deudor que es vital tener el financiamiento para actuar inmediatamente".

10:28 horas - La audiencia que debió haber partido a las 10:00 horas comenzó con 28 minutos de retraso. El Juez James L. Garrity se disculpó y precisó que fue por temas de "agenda".

Ayer había quedado programada una reunión privada para las 9 de la mañana con todas las partes del caso.

03:00 horas - Durante la madrugada se ingresaron oficialmente los cambios a la propuesta de financiamiento por parte de Costa Verde -familias Cueto y Amaro-, la familia Eblen y Qatar Airways.

En el documento se incluye a Oaktree Capital Management como aportante del tramo A. Esta ofensiva por parte de Latam, incluye un acuerdo por dos de los tres tramos (A y C) para garantizar US$ 2.200 millones de los US$ 2.450 millones que se requieren para el nuevo plan de despegue de la línea aérea.

Se mencionan algunos de los cambios importantes que se dieron a conocer ayer, como que será la compañía -y no los controladores- la que determinará si el pago del financiamiento DIP se hará con dinero en efectivo o con el cambio por acciones, intentando disipar una de las críticas que había despertado la propuesta original. La segunda, tiene que ver con una disminución de los premios asociados al mecanismo, desde 32% a 20%.