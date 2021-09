Acción de Latam cae 8% arrastrada por efecto de pérdida de valor de papeles de Avianca

Industria

Dudas sobre el precio de las acciones se aclarará cuando se presente el plan de salida de la firma.

Temor generó entre algunos inversionistas de Latam Airlines la señal recibida desde el proceso de reorganización de Avianca en Estados Unidos, donde el juez podría considerar borrar todo el valor de las acciones de la colombiana.

Latam, que está un proceso similar al de su par colombiano, aún no presenta su plan de negocios con el que pretende salir del Capítulo 11, que es llevado por el juez James L. Garrity, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Este martes, la acción de Latam Airlines cayó este martes 8,05% en la Bolsa de Comercio de Santiago, cerrando en $ 1.425 por papel. De este modo, completó seis sesiones consecutivas a la baja, con una pérdida de valor de más de 22%.

"Puede existir un temor de que las acciones se eliminen", dijo el gerente de Estudios de la corredora Renta4, Guillermo Araya.

De acuerdo a la publicación sobre Avianca, el juez podría autorizar a convertir algunos de sus préstamos de quiebra en acciones de una sociedad holding reorganizada.

Con esto, el valor de los papeles se reduciría a cero, debido a la disminución del patrimonio de la empresa atribuible a los pasivos de los deudores con terceros y acreedores, así como la inyección de capital por parte de nuevos inversionistas de conformidad con el plan del Capítulo 11.

El lunes el papel de la colombiana perdió 31% y este martes lo hizo en 46% más. El valor de la acción está en US$ 0,16.

Similitudes y diferencias con Latam

Tanto en el mercado, como abogados conocedores de la reestructuración, indican que es muy posible que a los accionistas de Latam les suceda algo similar respecto a sus papeles: "La compañía no puede proteger mucho a sus inversionistas actuales, ya que todo está sujeto a los acreedores", comentó una fuente bajo reserva.

Esto, de algún modo ha estado presente durante todo el proceso de reorganización. Esto explica que actuales inversionistas, como la familia Cueto y Eblen, además de Qatar, se hicieron parte de la fila de acreedores a través del crédito Debtor In Possession (DIP), que considerando los valores de otros aportantes, suma en total US$ 2.450 millones, para no correr el riesgo de diluirse en forma precipitosa.

En Chile esto ha sido mirado con atención. Esto, porque legislación nacional no establece la eliminación de acciones, sino que una dilución al canjear deuda por papeles.

Esto se aclarará cuando se presente el plan de reestructuración financiera, que debe contener un valor para la firma, el que en principio está para el 15 de septiembre, aunque ha empezado a tomar cierta fuerza que pueda pedirse una nueva prórroga.

En ese momento se verá cómo se resuelven las dudas entre la compatibilidad del plan de negocios y la legislación local que, por ejemplo, entrega a los accionistas un derecho preferente en los aumentos de capital frente a los acreedores.

Te puede interesar: Latam Airlines deberá devolver tasas de embarque a cerca de 400 mil pasajeros por $ 4 mil millones

También te puede interesar: Tribunal condena a Gol a pagar maquillaje, depilación, manicura y accesorios de sus empleadas