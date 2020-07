Acreedores critican nueva propuesta de Latam, pero reconocen que es “indiscutiblemente” mejor

Industria

La jornada se centró en las preguntas al CFO de la aerolínea, Ramiro Alfonsín, quien defendió la oferta de los accionistas. Punto central fue el debate sobre qué oferta es más barata.

Por M. Espinosa y G. Arteaga

Un intenso interrogatorio a Ramiro Alfonsín, CFO de Latam Airlines, marcó la segunda jornada de audiencias de la aerolínea chilena ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York, en donde se busca definir el financiamiento Debtor in Possession (DIP) por

US$ 2.450 millones en el marco de la reorganización de la compañía.

Aunque los tenedores de bonos reconocieron que los ajustes en la propuesta de los accionistas -las familias Cueto, Amaro y Eblen, junto a Qatar- para el tramo C del DIP, presentada el martes es “indiscutiblemente” mejor, reiteraron que hay otras ofertas sobre la mesa más ventajosas para la compañía.

“Desde la perspectiva de este comité (de acreedores sin garantías), la nueva propuesta es mejor; eso es innegable. Sin embargo, todavía es mucho más alta que la de Jefferies y sigue siendo sobre el mercado”, dijo Allan Brillant, socio de Dechert LLP.

Los argumentos se expusieron en una maratónica jornada de más de ocho horas, que fue acompañada por un aumento de 10% en la acción de Latam. El avance de los títulos acumuló tres días consecutivos y sumó 27,1% desde el lunes.

Las tres críticas en contra

Sólo el interrogatorio a Alfonsín duró tres horas. En ese marco, un segundo representante de la mesa de acreedores, el abogado Michael S. Doluisio, también de Dechert LLP, formuló preguntas al ejecutivo durante 75 minutos.

Los dardos se centraron en la opción que el pago de los US$ 900 millones que aportarán accionistas se pueda convertir en acciones, el rol del directorio y la posibilidad de que la empresa sea realmente independiente en este proceso.

Uno de los primeros puntos que formuló a Alfonsín fue que diera cuenta de quiénes son los propietarios de Latam -incluso, con detalles sobre su relación con Ignacio y Enrique Cueto-, con énfasis en el rol de Costa Verde, Delta Air lines, Qatar Airways y demás dueños.

Doluisio apuntó a la relación entre los propietarios, incluyendo el “acuerdo espejo” entre Costa Verde, Qatar y Delta para alcanzar un quórum en la junta de accionistas cuando a la salida del proceso se requiera -probablemente- hacer un aumento de capital. Con documentos en mano, el abogado afirmó: “¿Usted sugiere que estas minutas han sido escritas para hacer ver que Delta estuvo menos involucrada que en la realidad?”, lo cual Alfonsín negó.

Luego, preguntó por el rol del CEO de la aerolínea, Roberto Alvo, en las negociaciones. Y es que en la exposición del comité de acreedores, los abogados citaron fechas, archivos y declaraciones de Latam que, a su juicio, apuntan a que todo lo que se ha hecho es en beneficio de los ‘insiders’ y para mantener el capital (…) Los deudores nunca buscaron otro interesado en aportar para el tramo C”, cuestionaron.

En los últimos 30 minutos tuvo lugar un áspero intercambio. Doluisio se centró en el pronunciamiento de Alfonsín respecto de la propuesta de financiamiento alternativa de los bonistas -de la mano de Jefferies- y la de los accionistas, sobre la base de un balance de ambas posturas, explicando que si se realiza una conversión de la deuda por acciones en el Tramo C costará US$ 1.395 millones, pero que si se hace a través del mercado, el costo es de US$ 1.271 millones.

Alfonsín defendió la otra opción lograda por la empresa, la que -recordemos- también contempla un tramo A donde el fondo Oaktree aportará US$ 1.300 millones.

A continuación, el abogado interrogó: “¿No es correcto que el costo de la opción de retiro postergado (delayer draw) de Jefferies es US$ 70 millones menor que lo propuesto por los accionistas, asumiendo que es pagada en efectivo?”. Al respecto, el ejecutivo explicó que “asumiendo que la propuesta de Jefferies hubiese presentado un delayer draw, hubiese sido más barata. (Pero) no es correcto decir que la actual propuesta sea más barata”.

Este jueves, a las 10:00 horas, siguen las audiencias.