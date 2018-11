Acuerdo entre Latam y aerolíneas: FNE va a la Suprema y cuestiona al TDLC

Industria

La fiscalía afirmó que las medidas de mitigación resultan “ineficaces, insuficientes, susceptibles de interpretaciones, difíciles de fiscalizar e, incluso, podrían generar distorsiones en los mercados afectados”.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió acudir a la Corte Suprema para solicitar que revoque la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que aprobó la fusión de rutas de las aerolíneas Latam con American Airlines e IAG.

El organismo fundamentó esta determinación cuestionando en duros términos las medidas de mitigación de nueve puntos establecidas por el TDLC al dar luz verde a esa operación, indicando ayer que éstas resultan "ineficaces, insuficientes, susceptibles de interpretaciones, difíciles de fiscalizar e, incluso, podrían generar distorsiones en los mercados afectados".

El pasado 31 de octubre, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) autorizó los Joint Business Agreement (JBA) firmados por Latam Airlines con American Airlines y el grupo IAG (British Airways e Iberia) en enero de 2016. Para su materialización aplicó condiciones como una fórmula de reparto de ingresos, y el no cobro de precios implícitos negativos en rutas indirectas que tengan como tramo troncal vuelos Santiago-Miami y Santiago-Madrid.

Al respecto, la fiscalía criticó el actuar del TDLC puntualizando que pese a haber reconocido en su resolución que "los riesgos que derivan de los acuerdos consultados superan a sus beneficios", finalmente resolvió aprobar la fusión de las rutas fijando mitigaciones que "tendrían por finalidad central restaurar, en la mayor medida posible, las condiciones de competencia previas a la materialización de los JBA consultados".

Por el contrario, la Fiscalía sostuvo que esa operación constituye un acuerdo entre competidoras que "se podrán de acuerdo en temas como horarios, tarifas, estrategias de venta y capacidad, entre otros". "Las partes dejarían de comportarse como agentes económicos independientes en aquellas rutas donde los JBA surten sus efectos, con consecuencias equivalentes a las de una operación de concentración, aunque sin las eficiencias y ahorros en costos que podría esperarse de una fusión", explicó la FNE.

Por ello, la Fiscalía pidió a la Suprema "que revoque la resolución recurrida y prohíba la materialización de los JBA consultados, por ser estos contrarios a las normas que regulan la libre competencia y no ser las medidas adoptadas efectivas, suficientes ni adecuadas".

Puntos en cuestión

Entre sus fundamentos, la Fiscalía recordó que el TDLC dijo sobre la implementación de los JBA que los riesgos que derivan de los acuerdos consultados superan a sus beneficios. Por eso es que sobre la determinación de aprobar de todas maneras la fusión de rutas, el organismo sostuvo que "no compartimos el estándar del TDLC respecto de la finalidad de las medidas, pues las medidas de mitigación deben eliminar de forma efectiva el problema detectado, a fin de reestablecer la competencia íntegramente en un mercado relevante".

Aerolíneas no apelaron al fallo por integración de rutas

Latam Airlines anunció ayer que no apeló al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC), que aprobó los Joint Business Agreements (JBA) acordados con American Airlines e Internacional Airlines Group (IAG, el holding de British Airways e Iberia) respectivamente. El CEO de la compañía, Enrique Cueto, explicó que "nuestra prioridad es tener la oportunidad de ofrecer los beneficios que este tipo de acuerdo traerá a los pasajeros lo antes posible". Agregó que "los JBAs existen en todo el mundo, aprobados por las distintas autoridades, y hay evidencia de los beneficios reales que ofrecen en términos de más opciones de vuelos, más destinos sin escala, mejores conexiones y precios más convenientes".

La empresa argumenta que esta clase de acuerdos se realizan de manera mundial, donde un 35% de los vuelos de largo alcance operan bajo JBA y con presencia en 20 países. Además, señala que en EE.UU. los vuelos operados bajo este régimen "representan casi un 60% del tráfico internacional de pasajeros, y en Latinoamérica ya existe un JBA entre ese país y México, mientras las principales aerolíneas de la región trabajan en acuerdos de este tipo".

Pero no solo Latam Airlines tomó la decisión de no ir a la Suprema, ya que desde American Airlines indicaron que no recurrirán a ninguna instancia de apelación y aceptan el fallo.