Adrian Neuhaser escala a lo más alto de Avianca, y asume como presidente y CEO de la aerolínea

Industria

Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y en la industria, el ejecutivo chileno pasa a liderar a la colombiana en tiempos de pandemia y en medio de una reorganización en Estados Unidos.

Un chileno se encumbra en lo más alto de una de las principales aerolíneas de la región.

La colombiana Avianca Holdings informó este miércoles que Adrian Neuhauser fue nombrado nuevo presidente y CEO de la compañía, con efecto inmediato. De esta forma, reemplazará Anko van der Werff, quien renunció el martes a su cargo.

Para garantizar una transición fluida, el holandés fue nombrado como miembro del directorio a partir de la fecha y, a su vez, será asesor de la firma hasta mediados de junio.

Neuhauser, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero con enfoque en banca de inversión, aseguró en un mensaje en LinkedIn que llega con la mirada fija en su compromiso por "hacerla una aerolínea sostenible y saludable financieramente".

"Vamos por el camino correcto y ahora el reto es implementar nuestra nueva visión de negocio (...) que tiene como foco la agilidad y eficiencia en la toma de decisiones, el fortalecer y ampliar nuestra red de rutas, tener un producto más simple como quieren nuestros clientes y seguir con una operación a la altura de la expectativa de nuestros viajeros", escribió.

Será un gran desafío considerando el "momento crucial" -como lo definió ayer Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva- que vive, no sólo la empresa, sino la industria en general.

"Tengo toda la confianza en que nuestra compañía está bien posicionada para salir del proceso de reestructuración corporativa", dijo el chileno.

Experiencia en la industria

Neuhauser se incorporó a Avianca en 2019 como vicepresidente Financiero. Más recientemente se desempeñó como vicepresidente Ejecutivo Corporativo, con liderazgo directo sobre el Chief Operating Officer (CFO), la Vicepresidencia Jurídica y General Counsel, la Vicepresidencia de Compras y la Dirección de Arquitectura.

También ha supervisado el proceso de reorganización bajo el Capítulo 11, al que entró en marzo de 2020.

En su hoja de vida cuenta, además, una amplia experiencia en compañías de transporte, como aerolíneas, ferrocarriles y firmas de vehículos pesados. Antes de unirse a Avianca, Neuhauser fue director general de Credit Suisse, cubriendo aerolíneas de todo el continente americano.

Previamente, ocupó altos cargos en Deutsche Bank, Bank of America y Merrill Lynch, donde fue responsable de fusiones y adquisiciones, y mercados de capitales en Chile y la Región Andina.

"Tiene un conocimiento profundo de Avianca, una trayectoria probada en la supervisión de la reestructuración corporativa de la compañía y más de dos décadas de experiencia en la industria financiera y trabajando con empresas de transporte, todo lo cual lo hace excepcionalmente calificado para dirigir Avianca", afirmó Kriete.

Por su parte, Van der Werff -de 45 años- permanecerá como miembro del directorio de la IATA, de ALTA y de GenU (una alianza de Unicef y el Banco Mundial).

Apple saca cuentas alegres del iPhone 5G y ventas se disparan 54%

Apple sacó ventaja a la competencia con sus teléfonos habilitados para la tecnología 5G y logró cerrar su segundo trimestre fiscal de forma excepcional.

La compañía registró un crecimiento de dos -y hasta tres- dígitos en todos sus negocios, pero principalmente en las ventas de su dispositivo estrella, el iPhone, que subieron un 66%, a US$ 47.900 millones. Ello se traduce en el 54% de todos los ingresos de la firma.

En una mirada más global, los ingresos totales se dispararon 54% a US$ 89.600 millones y las ganancias netas en un 110% a US$ 23.600 millones.

Dado que el efectivo sigue acumulándose en su balance, Apple anunció un programa de recompra de acciones por US$ 90.000 millones.

Ingresos de Facebook suben 48% por alza de publicidad online

Un mayor gasto en publicidad por parte de las empresas y un alza en el tráfico en línea en medio de la pandemia, permitieron que Facebook cerrara el primer trimestre de este año con algunas cifras mejores a lo esperado por el mercado.

La mayor red social del mundo vio crecer sus ingresos en un 48% interanual hasta los US$ 26.170 millones y, según explicó en la entrega de resultados, esto se debió a un aumento significativo de 30% año contra año en el precio promedio por anuncio, además de un alza de 12% en la cantidad de avisos entregados.

Las ganancias, en tanto, subieron 94% a US$ 9.500 millones. El punto débil estuvo en el crecimiento de solo un 10% de los usuarios activos mensuales hasta los 2.850 millones.