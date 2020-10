Advent International destaca a Chile entre sus prioridades de inversión en Latinoamérica

Industria

Mauricio Salgar, managing director para la Región Andina del fondo, ve un “potencial enorme” en la industria de servicios financieros digitales.

Los tiempos de crisis abren nuevas oportunidades de negocio y es precisamente ahí donde los fondos de capital privado se enfocan para avanzar con sus planes de expansión.

Ese es el caso de Advent International, que recientemente cerró una ronda de levantamiento de recursos para su séptimo fondo para América Latina por US$ 2.000 millones.

Este “será destinado principalmente a inversiones en Chile, Brasil, Colombia, México y Perú”, explicó a DF Mauricio Salgar, managing director para la Región Andina de la compañía.

En entrevista por escrito, el ejecutivo detalló que su mirada está puesta en esos mercados, “porque representan la mayor parte de la actividad económica” de Latinoamérica.

Y en el caso de Chile, Salgar aseguró que, más allá del momento que atraviesa el país, “nuestro interés (de inversión) se mantiene”.

- La rebaja de la calificación por parte de Fitch Ratings, en el marco del contexto social y del debate constitucional, ¿les resta interés por invertir en el país?

- Chile ha sido un modelo económico para el resto de países de América Latina. Las demandas sociales se están evidenciando en muchos países y por ende las presiones fiscales. Sin embargo, confiamos en las instituciones chilenas y que, una vez superada la pandemia, se pueda recuperar la senda de crecimiento.

Nuestro interés en Chile se mantiene. Queremos ser la opción de compañías medianas y grandes que estén buscando crecer su capital o asociarse con inversionistas que les ayuden a crecer sus negocios. Tenemos varias conversaciones avanzadas.

- ¿Algún proyecto concreto?

- Los tiempos de crisis abren nuevas oportunidades de negocios. Sabemos que para muchas compañías somos un socio ideal, pues no sólo aportamos músculo financiero, sino conocimiento, experiencia y una red global, para expandir los negocios y generar valor. Sobre proyectos puntuales, no nos pronunciamos hasta tanto no estén cerrados. Pero lo que sí puedo decir es que estamos muy activos evaluando oportunidades en toda la región.

- ¿En qué industrias podría entrar Advent próximamente?

- Hay oportunidades en los sectores de medios de pago, retail, salud, consumo masivo, tecnología e industria.

Vemos un potencial enorme en la industria de servicios financieros digitales. Nubank -el banco digital más grande del mundo-, junto con Easynvest -la mayor plataforma de inversión digital en Brasil-, abren una nueva ventana para continuar reformulando y modernizando el mercado financiero latinoamericano.

Inversión y reorganización

Advent International se enfoca en adquisiciones internacionales, crecimiento y reestructuración, y hoy está involucrado en los procesos de la aerolínea colombiana Avianca y la administradora de casinos Enjoy.

Sobre este último, luego de que el fondo decidiera no aportar capital para la reorganización, Salgar indicó que “la situación financiera de Enjoy se debe a que no ha podido operar durante meses debido a la pandemia”.

Por ello, dijo que están a la espera de que la actividad se reanude pronto para que la situación mejore.

- Y en el caso de Avianca, ¿qué los motivó a participar del financiamiento DIP?

- Advent era accionista del 30% del programa de lealtad de Avianca, Lifemiles. Decidimos vender de vuelta esa participación a la compañía y parte del pago se hizo con papeles del financiamiento como parte del proceso de reorganización. Terminó siendo una buena solución para todos.

Controlar el 100% del programa de lealtad le permite a Avianca fortalecer el colateral que le ofreció a los prestamistas y le da mayor flexibilidad para reformular la oferta comercial.

- ¿Qué esperan luego de que Avianca salga del Capítulo 11?

- Que la aerolínea pague el financiamiento y salga de la crisis fortalecida. En Advent continuaremos buscando nuevas oportunidades de negocios en América Latina.

- Entonces, ¿mantienen sus planes de expansión?

- Tenemos previsto continuar invirtiendo en compañías en la región para ayudarlas a crecer, compartiéndoles nuestro conocimiento sectorial, la plataforma global de Advent y los recursos operacionales.

- ¿Qué papel considera que pueden jugar los fondos de capital privado en la recuperación mundial?

- Seguramente habrá compañías que requieren rebalancear su estructura de capital saliendo de esta crisis. También estamos viendo situaciones donde activos estratégicos, que históricamente no estaban en el mercado, salen a la venta y para los fondos son adiciones perfectas.

Además, hay compañías que tienen proyectos de expansión y no desean adelantarlos totalmente con deuda financiera, por lo que prefieren traer un socio que inyecte capital fresco. En todas estas situaciones los fondos son una solución.

Y podemos jugar un rol importante en materia de adopción de tecnologías, transformación digital de las empresas y en el impulso de firmas 100% digitales de diferentes sectores.