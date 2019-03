Advent se desiste de comprar Adexus: Graña y Montero reafirma plan de venta

Industria

Fondo había acordado a fines de enero quedarse con la subsidiaria de servicios tecnológicos en Chile.

Un mes y medio duró la promesa de compra-venta que habían realizado el grupo peruano Graña y Montero con el fondo internacional Advent por la firma de servicios tecnológicos Adexus.

Esto, porque la peruana informó que el fondo –que en Chile también participa en Enjoy- le hizo llegar una carta donde señalaba que "por una decisión estratégica de su Comité de Inversión (Investment Committee), no puede en esta oportunidad seguir adelante con la potencial adquisición de Adexus S.A", operación que había sido anunciada el 30 de enero.

Así, se terminaron las negociaciones. "Ratificamos nuestra intención de continuar con el plan de venta de Adexus S.A., por lo que retomaremos conversaciones con potenciales interesados, a fin de encontrar la mejor oferta posible para los intereses del Grupo Graña y Montero y sus inversionistas", destacó la peruana.

Aunque no se comunicó oficialmente, se estimaba que esta transacción bordearía los US$ 100 millones y se da en un contexto donde el grupo Graña y Montero se había estado desprendiendo de activos no estratégicos en Chile, para poner foco en su rama de construcción, a través de Vial y Vives – DSD.