Agrosuper desguazó casi por completo su planta de Freirina

Industria

Fue a fines de 2012, cuando Agrosuper decidió paralizar su planta de Freirina. Ha pasado casi una década, y la firma -de propiedad de Gonzalo Vial- ya ha sacado gran parte de los equipos del complejo ubicado en la Provincia de Huasco.

En su estado de resultados del segundo trimestre del año, la empresa explicó que aún mantiene maquinarias y equipos en este complejo valorados en US$ 2,4 millones. Hace casi una década, refiriéndose al cierre indefinido de la planta Huasco, la compañía dijo que en el peor de los escenarios se realizaría una “reubicación de activos por US$ 58 millones”. En aquella ocasión, la compañía informó que la paralización indefinida del proyecto Huasco tendría un costo de US$ 480 millones.

Consultada la empresa por el futuro del complejo, señaló: “El directorio de Agrosuper decidió su paralización indefinida en diciembre del año 2012 y la decisión se mantiene sin cambios”.