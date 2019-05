Agustín Huneeus se declaró culpable y reconoció el pago de más de $ 200 millones en caso de fraudes universitarios

Industria

El chileno Agustín Huneeus se declaró culpable en el caso fraudes de ingresos a universidades de Estados Unidos, reconociendo el pagó US$300 mil para que su hija tuviera un cupo en la University of Southern California.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, el acuerdo de culpabilidad recomienda al empresario "una sentencia de 15 meses de prisión, un año de libertad vigilada, una multa de US$ 55.000, restitución y decomiso". De lo contrario, en el caso de no declararse culpable, arriesga una sentencia de 20 años en prisión, una multa de US$ 250.000 y tres años de libertad vigilada.

Se espera que a comienzos de octubre Huneeus se dé a conocer la sentencia.



El hijo del destacado viñatero Agustín Huneeus, es uno de los 50 acusados por el la justicia norteamericana de pagar para adulterar el examen de ingreso a prestigiosas universidades, como Georgetown, Yale o Stanford.