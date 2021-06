Alcaldes electos piden un mayor aporte de la minería y abordan discusión del royalty

Industria

Este 28 de junio asumirán los alcaldes electos, autoridades que en el caso de las comunas del norte del país tienen diversos desafíos entre los que destaca su relación con la industria minera, por lo cual seguirán atentamente el debate del polémico proyecto de royalty en el Congreso. Este es el caso de Jonathan Velásquez (Independiente) y de Eliecer Chamorro (Federación Regionalista Verde Social) -próximos ediles de Antofagasta y Calama, respectivamente-, quienes analizan la contribución de ese sector productivo y detallan sus primeras tareas.

Jonathan Velásquez, Antofagasta

"Las mineras han colaborado, pero con los

recursos que generan podrían cooperar más"

"No quiero que sea vista como una ciudad de paso sino una ciudad para que la gente se quede a vivir y no se vaya". Este es uno de los énfasis que quiere poner en su gestión el alcalde electo de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien quiere entregar a las personas que opten por radicarse en ella las garantías de una ciudad para vivir y no tan solo de un lugar para crecer económicamente.

Específicamente, dice, busca potenciar en conjunto con la minería algunos temas que no se han desarrollado como el turismo y la calidad de vida. Asimismo, anticipa que le gustaría sugerir que la mano de obra de las mineras también sea local e impulsar que los liceos tengan un sistema de capacitación en esta industria que contribuya a ese objetivo.

Según explica, Antofagasta ha crecido de una manera importante, pero no se ha desarrollado urbanísticamente como para poder acoger a toda la gente que ha llegado. A lo que suma, por ejemplo, que el ferrocarril atraviesa la ciudad sin una infraestructura amigable con el entorno.

Para el nuevo edil, es relevante el compromiso social de las empresas mineras y que dejen una contribución en la ciudad, ya sea en infraestructura, implementación de colegios, entre otros aspectos. "Me gustaría que todas las empresas mineras ayuden y trabajen en conjunto, en alianza público-privada", dice. Y si bien considera que esa industria "siempre ha colaborado", al mismo tiempo subraya que con los recursos que genera "podría cooperar aún más con la ciudad, porque o si no va a pasar lo que pasó en su tiempo con el salitre".

Para lograr este objetivo, anticipa que en su gestión como alcalde "tendré un mayor diálogo con las mineras para que se comprometan, no tan solo socialmente sino también medioambientalmente para ayudar a la ciudad". Aunque considera que las empresas del sector instaladas en la zona están bien estructuradas y mantienen buenas relaciones con la comunidad y especialmente con las autoridades, Velásquez buscará "fortalecer ese diálogo y crear mesas de trabajo, porque la gente tiene muchas inquietudes, sobre todo en el tema medioambiental, desarrollo turístico, inmobiliario y áreas verdes".

Y sentencia: "Las empresas mineras podrían colaborar mucho más con eso, en una alianza público-privada que en Antofagasta no se ve mucho. Lo único que pido es que vean un poco la ciudad, la necesidad de las personas, y mi prioridad es que resguarden el tema medioambiental".

Sobre la discusión por el royalty minero, reconoce que hay grandes expectativas, porque es un tema que se viene escuchando desde hace años. "Será beneficioso siempre y cuando se respeten los acuerdos para que la región sea la que resulte beneficiada", dice.

Eliecer Chamorro, Calama

"No fuimos informados sobre el producto

final del plan de descontaminación"

Para el nuevo alcalde de la comuna de Calama, Eliecer Chamorro, "hemos sido una ciudad bastante abandonada a nivel nacional, y muy asustada desde el punto de vista ambiental". Es precisamente en este punto que aborda el esperado Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para Calama que recientemente fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera, a casi diez meses de su aprobación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

La nueva autoridad detalla que se emitieron diversas observaciones y que pensaron que a nivel central se iban a considerar gran parte de ellas. Sin embargo, asegura, "tenemos los suficientes argumentos para pensar que ese PDA fue modificado". Por este motivo, enfatizó que como alcalde electo está preocupado por "lo que pasó hace un tiempo atrás en nuestra ciudad, porque el PDA en algunas instancias, sobre todo en la etapa final, fue modificado y no fue puesto en conocimiento a la ciudadanía". Por esto, adelanta que buscarán las medidas para poder mejorar esta situación.

Frente a la visita del Mandatario hace pocos días, dice que la población quedó disconforme. "Quedamos muy preocupados, porque no fuimos informados sobre el producto final de cómo quedó el plan de descontaminación", dice.

Pese a esta situación, Chamorro señala que tienen las puertas abiertas a las mineras, pero las instó a una mirada social que consolide el compromiso con el desarrollo de los vecinos.

El nuevo edil es claro en admitir que quiere apoyar a aquellos parlamentarios que están trabajando en el royalty, que ve como "una muy buena oportunidad para nuestras zonas mineras". A su juicio, el proyecto aprobado en su momento es la arquitectura general, por lo que "obviamente los porcentajes de tributación tenemos que definirlos y ahí está la discusión técnica". Y es por eso que si bien reconoce que en el trámite a nivel de detalle es necesario establecer los puntos específicos, enfatiza que "ojalá esto sea aplicable rápidamente".

Respecto de la argumentación de quienes advierten que si la norma de aplica tal como está implicaría establecer el doble de la tributación que en los países desarrollados, Chamorro considera que esa eventualidad "es probable, si bien no he visto el detalle, pero el concepto general tenemos que aprobarlo". Y aunque entiende las aprensiones que tienen las mineras cree que llegó el momento de poder hacer una rentabilidad mucho más social.

Consultado por si habrá un mayor énfasis en la alcaldía en materia medioambiental o hídrica, puntualiza que estarán atentos de acuerdo a sus facultades: "Vamos a reactivar fuertemente las mesas de trabajo que en su momento logramos con el mundo de la minería".