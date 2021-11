Alejandra Mustakis, emprendedora: En las candidaturas “faltan los grandes sueños y repensar modelos, más que volver atrás”

Industria

Emprendedora aborda la elección presidencial y el rol de la empresa. Dice que falta plantear puntos de encuentro más que de división.

Sueños país. Ese es el principal componente que a juicio de la emprendedora Alejandra Mustakis ha estado ausente en el relato de los candidatos presidenciales, entre quienes ve una falta de discusión en torno a mejorar Chile con todos los actores involucrados con una perspectiva innovadora.

- Esta es una semana cargada a lo político y en este encuentro 3xi se ha hablado de incertidumbre e inversiones, ¿cómo lo ve?

- Acá estamos hablando de todo lo que me gustaría escuchar a los candidatos, de cómo nos encontramos y hacemos una estrategia juntos. Porque sabemos que hay muchos problemas y cosas que mejorar, pero también tenemos que cuidar muchas cosas que hemos construido. Falta el cómo nos encontramos desde las distintas áreas. Hoy lo estamos haciendo desde la empresa para buscar nuevos modelos innovadores y distintos, que nos hagan hacer una sociedad como la que soñamos, más compartida hacia la comunidad, donde todos nos sentimos parte.

Soy una convencida de que las empresas vamos a hacer eso, especialmente las nuevas, con foco social. Hoy es una herramienta que anda muy rápido, es mucho más rápido que el Estado, que a veces es muy complejo y pesado.

- ¿Ha faltado ver eso en las discusiones entre los candidatos presidenciales?

- Siento que se ha dividido, más que intentar unir. Si queremos construir un país como el que soñamos todos, donde todos nos sentimos bien y es digno, se hace desde la unión, no desde la división.

- ¿Cómo ve lo que va a pasar el domingo? ¿Hay riesgos?

- Si llevamos eso a que tengo un riesgo, obviamente que Chile puede pasar años complejos. Todos los que queremos un país mejor, tenemos que velar y luchar porque sea en la unión y en llegar a acuerdos, y buscar nuevos modelos que nos hagan participar a todos.

- ¿Qué le pareció el debate presidencial de este lunes?

- Sí, pero me faltan sueños país porque, primero, las ideas que se han planteado son generalmente para volver a cosas que se han probado en el pasado y el mundo cambió. Las candidaturas deberían ser súper innovadoras hacia el futuro, reinventar modelos, repensarlos, y no buscar cosas que se han hecho anteriormente, que además en otros países no han funcionado. Me faltan grandes sueños y repensar modelos en el 4.0 más que volver atrás.

-¿Esto es transversal en los candidatos?

-Es como transversal, porque como quizás están muy en el día a día, en la pelea chica, más que en el sueño país.

- ¿Cree que eso cambie después de la elección?

- Pero es que también deberíamos tener la nueva política, la que debería ser en los cariños, los encuentros, los espacios, los sueños grandes.

- ¿Y qué rol juegan los grandes empresarios, porque al final se siguen viendo reclamos a nivel de ellos?

- Hay algunos que están super comprometidos, que lo ven y lo entienden, y quizás otros todavía no se dan cuenta de la importancia de que desde la empresa hagamos una diferencia. Pero, como soy optimista y muchos estamos empujando estos temas, queremos creer que vamos a lograr que la empresa pueda ser una herramienta para hacer un país más compartido, más justo. Hay mucha gente en eso, aunque tenemos que hacerlo más rápido y eficiente.