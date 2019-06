Alexandre de Juniac, IATA: “No me convencen los argumentos para rechazar los JBA de Latam en Chile”

Industria

Industria aeronáutica mundial ajustó a la baja sus proyecciones de utilidades, por un ambiente de menor demanda debido a la guerra comercial.

Desde Corea

La sorpresa que causó el rechazo de los Joint Business Agreement (JBA) de Latam con American Airlines y el Grupo IAG -British e Iberia- por parte de la Corte Suprema hace unos días, escaló hasta el gremio global de las líneas aéreas, dado que nunca imaginaron que este escenario fuera posible.

El CEO y presidente de la International Air Transport Association (IATA), Alexandre de Juniac, dijo que "no me convencen los argumentos para rechazar los JBA en Chile", pues a su juicio, que la Corte Suprema haya cerrado las puertas bajo el argumento de que se acapara un alto grado de concentración, no es una razón suficiente.

Dijo que en un contexto de alta incertidumbre producto de la inestabilidad económica, el sector tiene una tendencia por estos mecanismos, debido a que el "sistema de los JBA es un fuerte suministro para abrir las fronteras para volar".

Un ejemplo de esto –dice De Juniac en el marco de un encuentro de la IATA en Corea- es que desde el Atlántico se han implementado hasta la fecha tres acuerdos de cooperación para ampliar las rutas a Europa y Asia, los cuales a su juicio han sido muy exitosos para el sector.

También dice que está comprobado que los JBA "no tienen un efecto de reducción de competencia en el mercado", pues incluso luego de su puesta en marcha, hay aerolíneas que han abierto rutas en tramos ultraconcentrados, como es el caso de JetBlue y Norwegian, que tienen vuelos por rutas Atlánticas.

"No se trata de una competencia difícil", advierte, añadiendo que lo sucedido en Chile encendió las alarmas en el gremio de líneas aéreas: "Estamos preocupados porque los JBA se implementan en todo el mundo, y esta posición -el rechazo- es muy compleja, porque se trata de un problema. Nuestro negocio necesita estabilidad y ser predecible para funcionar".

Incertidumbre y desaceleración del sector

La guerra comercial, altos costos y la seguridad, fueron los principales desafíos que marcaron la 75ª encuentro anual de la IATA, celebrado en Seúl, Corea, donde las 290 líneas aéreas miembros discutieron cómo les impactará a sus ingresos y qué medidas tomar para 2019.

Por segunda vez consecutiva, el gremio dio a conocer que se recortaron sus predicciones de las utilidades de la industria, un 21,1% menos en comparación con sus estimaciones anteriores publicadas en diciembre. Así, se espera que alcancen US$ 28.000 millones.

Lo anterior, producto del aumento de los precios del combustible y el debilitamiento del entorno por la puja de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que ralentiza la demanda aérea.

Aunque el gremio pronostica ingresos totales por US$ 850.000 millones, un alza de 6,5%, esta última cifra es menor a la expansión de los costos, que llegarán a 7,4%.

"La buena noticia es que las aerolíneas ya no sufren altibajos. Una recesión en el entorno comercial ya no sumerge a la industria profunda", dijo el ejecutivo, tras comentar que se espera que el retorno sobre el capital de las aerolíneas se ubicará en 7,4% en el ejercicio.

Respecto a Latinoamérica, IATA espera que obtengan un beneficio neto por unos US$ 200 millones, una mejora frente a los US$ 500 millones de pérdida de 2018. El crecimiento en la demanda se prevé de 6,2%.

De Juniac abordó también la caída en la confianza producto de la crisis por los Boeing 737 MAX, después de dos accidentes sufridos este año.

Dijo que prevé de aquí a dos meses una reunión "que incluya a operadores, reguladores y fabricantes de aviones para tratar la vuelta a las operaciones, en las mejores condiciones posibles, de este aparato".

Aunque no se han establecido plazos, dijo que han pedido que se alineen criterios para evitar dificultades a las cerca de 30 aerolíneas miembro de IATA que poseen este avión. Destacó además el rol que debe jugar la Administración de Aviación Federal de EEUU en este cometido.