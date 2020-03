ALTA sitúa a Chile entre los países de la región que da menos apoyo a las aerolíneas

Industria

“Ninguna compañía aérea sobrevivirá sin la ayuda de sus Estados”, advierte el director ejecutivo de la entidad, quien envió carta con solicitud de medidas al gobierno chileno.

Hasta el viernes pasado, la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) había enviado cartas a los gobiernos de 36 países de la región con el fin de coordinar e impulsar iniciativas de ayuda a esta industria cuya viabilidad está amenazada el coronavirus.

“Ninguna aerolínea sobrevivirá sin la ayuda de sus Estados”, ya que se trata de un efecto sistémico que no distingue entre países ni tamaños de empresas, advierte el director ejecutivo de ALTA, Luis Felipe de Oliveira, quien desde Suiza mantiene reuniones con autoridades y compañías de la región para unirlas en este esfuerzo.

Hoy la entidad reanudará su ofensiva enviando una docena de nuevas misivas a los presidentes de los gobiernos más importantes. Y una de ellas tiene en el remitente al primer mandatario chileno, Sebastián Piñera. “Buscamos que todas las aerolíneas, independientes de su bandera, reciban los mismos beneficios, pero como las empresas locales son mayores en sus respectivos países reciben ventajas superiores al resto”, sostuvo.

Desde esta tarea, el directivo distingue entre los Estados que sí están cooperando con las aerolíneas de los que se han resistido a adoptar acciones para sacarlos adelante y generar liquidez. En este sentido, sitúa a Chile dentro de este último grupo junto a Perú, Argentina y Ecuador, países que a su juicio no han sido suficientemente claros en establecer medidas de apoyo ni facilidades a las aerolíneas. Según de Oliveira, las autoridades chilenas han dado señales insuficientes y hasta negativas hacia el sector. “Las declaraciones que salieron en la prensa fueron vagas respecto a lo puede o quiere hacer el país por sus aerolíneas. No sólo hablo por Latam, sino que por Sky y JetSmart. Chile tiene el más alto número per cápita de viajeros de la región, justamente por ser positivo en sus políticas de aviación. No sé que será de ellos si es que no se comprometen en una campaña seria”, sentenció.

Cabe recordar que el gobierno chileno inició hace un par de semanas conversaciones con las empresas JetSmart, Sky Airline y Latam, las cuales aún no han llegado a puerto.

En los casos de Perú y Argentina, el directivo advirtió que existen incertidumbres políticas que no dejan ver un panorama claro, mientras que en Ecuador la crisis por la baja de petróleo es tan profunda que estima difícil que otorgue facilidades a la industria aérea.

Una prolongación de este escenario afecta con especial intensidad a Latam, la empresa más importante a nivel regional y que mueve al 43% de su mercado internacional. Por ello, la compañía está realizando intensas gestiones en cada uno de los seis países donde está presente.

Los países que lideran los rescates

El director ejecutivo de ALTA destaca entre los países latinoamericanos más comprometidos en el rescate de las compañías aéreas a Colombia, Uruguay y Brasil. En este último caso, de Oliveira valora medidas de flexibilidad como el retraso de los pagos de las tarifas al Estado, el reembolso a doce meses de los tickets aéreos y los incentivos para generar un crédito que se utilizará a lo largo del año. Resaltó que en ese país, las “aerolíneas más grandes son las más beneficiadas”, ya que el segmento doméstico recibe más flexibilidades por su mayor aporte a los territorios, lo cual ha permitido, por ejemplo, que Latam obtenga el mismo alivio que sus competidores locales, si bien eso no se repite en el ámbito internacional.

En Uruguay, destaca el decreto que establece un seguro especial al desempleo temporal con el cual Estado se hará cargo de las remuneraciones del sector hasta que logre estabilizarse, mientras que en Colombia valora la apertura de una línea de crédito para las firmas del sector de turismo.