ANAC ante avance del Covid-19: "La venta online se transformó en una herramienta muy poderosa para nuestro sector"

Industria

Secretario general del gremio automotor indicó que los concesionarios de regiones serán los más afectados, por eso insisten en que requieren ayudas a su sector.

Desde que levantaron la cuarentena en Vitacura, el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza, va todos los días a su oficina. Pese a que parte de su equipo continúa bajo trabajo a distancia, el abogado expresa que hay que recuperar cierta normalidad ahora que se están disminuyendo las restricciones sanitarias.

El sector ha sido golpeado por la baja en venta de vehículos y, en ese contexto, explica que los concesionarios regionales son los más afectados con la paralización, razón que impulsó a las marcas importadoras -socios del gremio- a incrementar su cercanía con este eslabón de la cadena.

"Son ellos (concesionarios) los que finalmente se ven perjudicados, porque tienen necesidades en su flujo de caja para poder cumplir con sus obligaciones todos los meses, esto se incrementa con la baja importante en ventas", señala Mendoza.

A su juicio, la recuperación podría darse en ritmos relativamente rápidos, como fue en el caso de los meses posteriores al estallido social. "No hay motivo para creer que eso no se replicará ahora cuando se retome la normalidad, será interesante ver el desempeño de las comunas que salen de cuarentena. Eso nos indicará qué tan rápida es nuestra capacidad de recuperación", apunta el abogado.

Dentro de las proyecciones que hace la ANAC, dice que un escenario muy positivo la recuperación podría partir a fines de junio, lo que llevará a la industria comercializar 290 mil unidades al cierre de 2020.

-¿Por qué la ANAC tiene una expectativa de venta entre los 265 mil y 290 mil unidades?

- Nuestras proyecciones se basan en los cálculos de la recuperación de octubre, el cual fue superior a lo que estimamos entre enero y febrero. En un escenario positivo, la normalidad se dará en las últimas semanas de junio y el 100% se alcanzará en diciembre, lo que nos permitirá comercializar 290 mil unidades.

Ahora, si en junio seguimos en cuarentena y con un comercio cerrado, la recuperación será más lenta en los últimos meses del año y ahí cae a 265 mil unidades.

-¿Por qué no bajo de esa cifra?

- Gran parte de la venta se hace vía financiamiento, donde un 80% es a dos años plazo. En 2018 se generó el boom de la industria con 417 mil ventas, que se dio específicamente por las condiciones de crédito favorables. Esa gente en algún mes del año deberá cambiar su vehículo, porque vencerá su crédito y, ajustando su presupuesto, probablemente retomará uno nuevo, con una cuota similar a la que ya están pagando. Eso explicó la cifras de enero y febrero de este año, son créditos renovados.

-¿Por qué los concesionarios de región serán los más afectados?

- Hay muchos locales en regiones que son de empresas familiares y, por lo tanto, son pymes. Esta dinámica no se da tanto en Santiago, ahora todos estarán afectados sean grandes, medianos o chicos, independiente de si están o no en cuarentena, por la baja de sus ventas desde la segunda semana de marzo. El hábito de los consumidores cambió tras la pandemia y eso requiere que nosotros tengamos una nueva forma de reaccionar en el negocio.

- ¿Cómo puede cambiar la visión de las empresas del sector sobre el sistema de comercialización de sus productos vía e-commerce?

- Esta pandemia cambió la manera de hacer negocios y comercializar bienes en Chile. Muchas marcas ya tenía implementado mecanismos de venta electrónica, sin embargo, ahora esta dinámica se vio profundizada con campañas, con precios y condiciones muy ventajosas. Se está trabajando en mecanismos de envío de vehículos a los compradores, pero sin duda la venta online llegó para quedarse, porque se transformó en una herramienta muy poderosa para nuestro sector y deberá ser aprovechada por las marcas.

- De todos modos habrá un efecto, ¿cómo podría influir esto en el tamaño de la industria?

- Las empresas han optado por no echar gente, sino que de buscar alternativas de que sigan cumpliendo sus funciones laborales. La implementación del teletrabajo ha sido clave y muy exitosa, eliminando al mínimo los requerimientos presenciales, y también se ha planteado suspensión de contratos laborales, aceleración de vacaciones, feriados pendientes y todo lo necesario para no afectar en sus sueldos. Se está haciendo el esfuerzo de no desvincular a los trabajadores presenciales.

- ¿Han conversado con el gobierno para evaluar soluciones?

- Sí, le hemos planteado esta inquietud al Ministerio de Economía. Y comparten nuestra preocupación y tienen intención de ayudar, pero el gobierno ha partido con los estratos más necesitados y con quienes tienen empleos informales, pero estamos en una situación crítica, porque nuestras operaciones no resisten tantos meses más. Muchas marcas se han programado para que en abril, mayo sean perdidos, pero qué pasa si se prolonga más. Acá falta una visión global de lo que será este año. Esto mismo es lo que más nos preocupa y se lo haremos hacer saber al gobierno.

Los paquetes de ayuda que entrega la industria

Con el avance del Covid-19 y las restricciones de movilización, once socios de la ANAC pusieron a disposición de las autoridades diversas medidas de colaboración para beneficiar el transporte de entes gubernamentales y establecimientos de salud.



Por ejemplo, Derco dio apoyo al Ministerio Social, a la Fundación Techo y a diversas municipalidades con consultorios móviles y maquinaria de nebulización para desinfectar calles. General Motors activó un plan de apoyo a la Municipalidad de Puente Alto, con una flota de 8 autos Chevrolet, para movilizar a médicos y sicólogos a la casa de adultos mayores de manera no tengan que moverse y respetar la cuarentena.



Otras marcas son Subarú, BMW, Toyota, Hino, Mitsubishi, Nissan que también tienen activos planes de ayuda que oscilan entre uno a seis meses con la posibilidad de renovación en medida de que la situación se agrave.