Antonia Rojas Eing se une a fondo que invierte en Cornershop

Industria

Además, se convirtió en la inversionista más joven de las principales firmas del sector en la región.

Antonia Rojas Eing (29 años), la mujer más joven de las principales capitalistas de riesgo de América Latina, se unió como socia a ALLVP.

Fundada en 2012, la firma con sede en Ciudad de México, administra más de US$ 200 millones en tres fondos. Ha invertido en 31 compañías, incluyendo Cornershop, la exitosa aplicación cuyo control fue recientemente adquirido por la gigante Uber.

Antonia –hija de Gonzalo Rojas, director del grupo Bethia, ligado a Liliana Solari- comenzó su carrera como inversionista en la división internacional de renta inmobiliaria de Deka Bank en Frankfurt

Poco tiempo después cofundó una startup de educación y estudió un máster en emprendimiento social en Hult Business School en San Francisco. En 2017, con solo 27 años, cofundó Manutara Ventures, un fondo de capital semilla basado en Santiago. En noviembre 2018, su trabajo la llevó al Battlefield de Techcrunch en Sao Paulo, donde compartió un panel de jueces del concurso regional con Fernando Lelo de Larrea, quien junto a Federico Antoni formaron ALLVP.

“Conocí a Fernando en el Techcrunch Battlefield en Sao Paulo. Había speakers de todas partes del mundo, sin embargo, me impresionó la claridad y la visión del sector tecnológico regional que tenía Fernando. Unas semanas después, conocí a Federico en Santiago. Tenía grandes expectativas por conocer al inversionista detrás del gran éxito chileno, Cornershop. Y no me decepcionó. Tuvimos inmediatamente muy buena comunicación. Se convirtió en mi mentor a medida que yo continuaba mi trayectoria de inversionista”, cuenta Antonia, quien es la primera partner que ALLVP incorpora desde que se fundó.

Dada su experiencia, se enfocará en invertir y participar en los consejos de administración en empresas de las industrias de Human Capital y the Future of Cities.

“Nos complementamos de manera extraordinaria, Antonia trae una perspectiva fresca a la mesa, lo cual sumado a nuestra experiencia conjunta y a una visión multigeneracional y más diversa, nos posiciona como un gran partner para founders latinoamericanos. Juntos, apalancamos la tremenda oportunidad que presenta Latinoamérica para el venture capital en esta década”, agregó Federico Antoni.