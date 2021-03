Industria

Senador Juan Pablo Letelier llevó al caso a la comisión donde se discute el tema y subsecretario del Trabajo dijo que analizarán poner urgencia a la moción.

Salario mínimo, vacaciones pagadas y ahorro previsional están entre los beneficios que cerca de 70 mil conductores de Uber tendrán en el Reino Unido. En Chile la noticia dada a conocer la tarde del martes, tendrá un impacto en el debate sobre la relación laboral de las personas con este tipo de aplicaciones que se está dando en el Congreso.

Para regular a las aplicaciones en el país, el foco ha estado en dos frentes: primero, las regulación más técnica -como el tipo de licencia que requieren-, que se ha centrado en la denominada Ley Uber; mientras que el segundo ha sido el laboral, donde hay dos mociones corriendo, desde las cámaras alta y baja.

El proyecto impulsado por la comisión de Trabajo del Senado ha mostrado una rápida tramitación. En la jornada de ayer, la propuesta fue despachada a Sala por dicha instancia, la cual se espera en los próximos días vote la propuesta. De ser aprobada, la moción podrá continuar con su tramitación en la Cámara de Diputados.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó que el gobierno evaluará poner urgencia para aumentar la velocidad de la futura normativa.

"Lo que estamos haciendo con el proyecto de ley es bastante innovador y a la vanguardia, y como Ejecutivo queremos un avance y estamos evaluando la pronta urgencia de éste para poder agilizar, homologando así la situación de otros países", expresó la autoridad.

Esta futura normativa propone que exista una remuneración por hora y se incluyan garantías como seguro de accidentes y enfermedades, pago de cotizaciones previsionales, entre otros.

Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier, explicó que el caso de Inglaterra es un gran avance para acelerar la conversación y "laboralizar" la relación de los trabajadores de las plataformas, garantizando condiciones mínimas. "Me parece muy positivo lo que está pasando", expresó el parlamentario, que ayer trató el tema en la comisión.

En la Cámara de Diputados, la moción que se tramita continúa en la Comisión del Trabajo, porque tras ser aprobada en general, fue objeto de indicaciones. Este proyecto apunta específicamente a establecer un vínculo de subordinación y dependencia entre la plataforma y el trabajador, con límite de horario de trabajo e ingreso mínimo.

El diputado Giorgio Jackson, quien está liderando el proyecto, vio positivamente el antecedente inglés, pero aun así recalcó que hace falta ponerse duros con respecto a la legislación.

"Nos parece positivo que empresas como Uber estén retrocediendo en su idea del socio repartidor (...) Pero no hay que engañarse, no lo hacen por generosidad, sino por la inminencia de la regulación. Los derechos de los trabajadores no pueden depender de la buena voluntad de los empleadores, por lo que debe avanzarse a paso firme también en Chile", dijo.

Las diferentes soluciones en la mira

Si Uber aplicará la medida en otros países, como el nuestro, también se ha puesto en el foco.

"Hemos llegado a reconocer que plataformas como la nuestra funcionarán de manera diferente en diferentes países. Lo que tiene sentido para el Reino Unido puede no serlo para Polonia, Paraguay o Pensilvania. Es la naturaleza de los negocios querer consistencia. El futuro del trabajo es un problema demasiado grande para una solución única para todos, y eso está bien", dijo e CEO de Uber, Dara Khosrowshahi.

El presidente de la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam), Felipe Simonsohn, sostuvo que las leyes laborales chilenas difieren con las normas del Reino Unido, por lo que la solución no es necesariamente aplicable acá.

"Sin embargo, creemos que proyectos de Ley como el de Garantías Básicas, que se encuentra pronto para ser votado en el Senado, pueden ser beneficiosos para todos los usuarios. Este proyecto, distingue entre trabajadores dependientes e independientes, por lo que se reconoce la flexibilidad, independencia y autonomía que presentan distintas plataformas de intermediación", sostuvo.

Además, Simonsohn aclaró que dado que cualquier ley generará nuevos costos para sus operaciones. "Es importante que toda nueva regulación considere estos impactos, con una correcta transitoriedad, y proponga los balances correctos para que esta industria siga siendo una industria competitiva", agregó.

Los detalles del nuevo esquema laboral

de la firma en el mercado británico

Ahora a los conductores de Uber en el Reino Unido se les clasificará como "trabajadores" en vez de contratistas independientes, lo que significará que la empresa tendrá que pagar un sueldo mínimo de 8,12 libras (US$12,11) por hora, el que se basará en los tiempos de viaje. Por otro lado, los empleados recibirán una paga de vacaciones en función del 12,07% de sus ingresos, que se desembolsará cada dos semanas.

Los socios conductores también serán inscritos automáticamente en un plan de pensiones que incluirá contribuciones del 3% de las ganancias de un conductor de Uber. Pese a esto, quedan aristas sin resolver como que los conductores no serán pagados el tiempo de espera entre viajes, algo por lo que sindicato de trabajadores está reclamando.