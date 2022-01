Apuesta de CMPC en Brasil no para: firma acuerdo con Neltume Ports para operar juntos un terminal portuario

Industria

Las partes suscribieron un memorándum para la constitución de una nueva sociedad que se encargará del desarrollo y operación del terminal en el Estado de Río Grande do Sul, donde la firma tiene sus plantas de celulosa.

La apuesta por el mercado brasileno de Empresas CMPC, firma ligada a la familia Matte, no se detiene. Esta vez, la compañía informó que este viernes suscribió un memorándum de entendimiento con Neltume Ports, para el desarrollo y operación en forma conjunta de un terminal portuario en el Estado de Río Grande do Sul, Brasil.

Según explicó el gerente general de la compañía, Francisco Ruiz-Tagle, en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el acuerdo contempla la constitución de una nueva sociedad en la que participarán en forma equivalente CMPC y Neltume Ports, siendo esa sociedad la que efectuará el desarrollo y operación del terminal portuario.

Junto con lo anterior, se agrega en el escrito, "el acuerdo contempla además la forma en que dicha sociedad será administrada, así como los derechos y obligaciones de las partes, entre otros aspectos similares".

Considerando que la sociedad aún no existe y que al constituirse debe postular a obtener una concesión portuaria, hecho que puede no ocurrir, se sostiene que "no es posible a esta fecha determinar los efectos financieros" que esta nueva información puede tener.

Según se consigna en la página web de Neltume Ports, fue fundada en 1995, siendo líder en desarrollo y operación portuaria, con una fuerte y diversificada plataforma de terminales y negocios de estiba en Latinoamérica y Estados Unidos.

Con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos, agrupa 22 operaciones portuarias. Asimismo, Neltume Ports -agregan- ha logrado consolidarse como una compañía líder en América Latina en sus más de dos décadas de desarrollo y operación de puertos, consolidando un portfolio único de terminales multipropósito, carga a granel y contenedores.

Los otros pasos en Brasil

Esta nueva acción en el mercado brasileño, que fue informada un día después de la entrega de resultados de Empresas CMPC al cuarto trimestre de 2021, se suma a la revelada el 8 de diciembre del año pasado donde la compañía acordó la adquisición de los activos forestales e industriales del negocio de celulosa, papeles y sacos de papel de la empresa Iguaçu Celulose, Papel S.A., ubicados en los estados de Paraná y Santa Catarina. El valor acordado para la transacción es de 945,7 millones de Reales, unos US$ 170 millones.

Además, el 29 de octubre pasado la compañía informó que la filial CMPC Melhoramentos Ltda (Softys Brasil) acordó la compra de la totalidad de las acciones de Carta Fabril, de parte de la familia Coutinho. El precio acordado por las acciones de Carta Fabril es de 1.138 millones de reales (alrededor de US$ 200 millones).