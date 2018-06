Industria AquaChile adquiere la totalidad de Salmones Magallanes por US$ 255 millones La materialización de la operación ocurrirá una vez que se obtengan todas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades pertinentes. AquaChile informó hoy que firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las acciones de Salmones Magallanes y Pesquera Edén, por un valor aproximado de US$ 255 millones. Según detalló la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la operación considera la compra de todos los activos utilizados por ambas sociedades en su actual operación de producción de salmones, tanto en agua dulce como en agua de mar. Salmones Magallanes y Pesquera Edén cuentan con 26 concesiones de mar ubicadas en la región de Magallanes, una piscicultura de recirculación con amplia capacidad y una planta de proceso en Puerto Natales, lo que les permite concentrar todas sus operaciones en la región. En 2017, produjeron 22.900 toneladas de Salmón Atlántico y cuentan con el potencial para alcanzar sobre 40.000 toneladas en el mediano plazo, señalaron en el hecho esencial. La materialización de la operación ocurrirá una vez que se obtengan todas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades pertinentes. "Esta adquisición es un gran paso para nuestra empresa, ya que nos permite ingresar a la Región de Magallanes con la escala adecuada, con activos con un muy buen historial productivo y sanitario, y con un equipo humano de primer nivel, logrando así aumentar la diversificación geográfica de nuestro negocio y de paso viabilizar de mejor manera la utilización de las concesiones con las que ya contamos en esa región. Estamos convencidos de que Magallanes cuenta con todas las condiciones para asegurar un desarrollo sustentable de la acuicultura en la zona sur de nuestro país", señaló Agustín Ugalde, gerente general de Empresas AquaChile. Cabe señalar que AquaChile tiene una producción esperada para este año (antes de esta transacción) de 110.000 toneladas de Salmón Atlántico, Salmón Pacífico, Trucha y Tilapia. La compañía cuenta con 30 años de experiencia exportando sus productos a más de 35 mercados. Noticias Relacionadas Mercados en Acción Liberty: “El proceso de fusión con Penta terminó antes y mejor de lo esperado” Energía Enel presenta la mejor oferta por principal distribuidora eléctrica de Brasil Energía Regulador brasileño pide que Enel y Neoenergía presenten hoy sus ofertas por Eletropaulo

