Arauco disminuye en 58% sus ganancias al primer semestre de este año

Industria

Las ganancias Arauco se vieron fuertemente reducidas al primer semestre de este año, según informó la propia empresa en sus estados financieros.

La compañía ligada a Copec obtuvo utilidades durante ese período por US$ 183,1 millones, un 58% menos que los US$ 436,2 millones logrados al mismo período del 2018.

En tanto, los ingresos de la empresa propiedad del grupo Angelini en los primeros seis meses del año sumaron US$ 2.739,7 millones, lo que significa una disminución 9,3% en relación al primer semestre del curso pasado. Los ingresos del negocio de la celulosa cayeron 20,6% desde US$ 1.556,9 millones a junio del año pasado a US$ 1.235,2 millones al mismo mes de este 2018.

De acuerdo al Análisis Razonado que presentó Arauco, la baja en las ganancias se debe a que los precios se han reducido tanto en China como en Europa.

"China y los mercados asiáticos en general han tenido las mayores bajas de precio, los inventarios muy altos pero concentrados en algunos productores que comienzan a ser agresivos para no perder tanta participación de mercado con lo cual los precios bajan en forma considerable. A esto se debe agregar la cautela normal y estacional antes de los meses de verano en el hemisferio Norte y el comienzo de la temporada baja. La mayor baja está en fibra corta blanca, en este caso los precios bajan aproximadamente un 20% en el trimestre y los inventarios en puertos chinos son altos. En fibras largas, blanca y café, los precios bajan 10 a 15% y 5% respectivamente", explica el documento.

"En Europa los precios también bajan, menos que en Asia, pero significativamente y además la demanda también se presenta muy baja. Los productores de papeles europeos comienzan a ver amenazadas sus exportaciones fuera de la zona Euro, mercados que generalmente son de buenos precios y que les ayuda a mantener sus producciones a buenos niveles. Esta amenaza viene de China que entra a competir en esos mercados deteriorando fuertemente los precios, pero al igual que los europeos ven esos mercados como para mantener sus niveles de competitividad, aunque sacrifiquen márgenes. Varias fábricas en Europa comienzan a planificar paradas de producción para el tercer trimestre lo cual hará que la demanda de celulosa baje más. Los precios en Europa bajan en aproximadamente 10%", agrega.