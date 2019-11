Arauco disminuye sus ganancias a septiembre en un escenario en que los ingresos por celulosa siguen a la baja

Industria

La compañía -ligada al grupo Angelini- obtuvo utilidades por US$ 153,7 millones, que se comparan con los US$ 657,1 millones logrados al mismo período del 2018.

La compañía Arauco obtuvo utilidades por US$ 153,7 millones entre enero y septiembre de este año, un 77% menos que los US$ 657,1 millones logrados al mismo período del 2018. Los ingresos de la empresa –ligada al grupo Angelini- sumaron US$ 4.126,9 millones, lo que significa una disminución 9,7%.

Al analizar sus resultados, la compañía explicó que, al 30 de septiembre, sus activos aumentaron 4,71% hasta los US$ 688 millones con respecto a los existentes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. "Esta desviación proviene principalmente de un aumento de propiedades, plantas y equipos compensado con una disminución del saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y de inversiones en empresas relacionadas, dijo la compañía.

Arauco detalló que la menor facturación en su negocio de celulosa durante el tercer trimestre (-25,5% respecto al mismo trimestre de 2018), se debe netamente a baja de precios. "En el periodo enero-septiembre de 2019 la facturación bajó en 20,8% comparado con el mismo periodo 2018 y el volumen facturado se mantuvo relativamente estable", precisó.

La compañía explicó sobre la celulosa, que durante el tercer trimestre de 2019 no se observaron cambios significativos en la situación de mercado respecto al segundo trimestre: la demanda no se reactiva en forma significativa y los precios sufren más deterioro. "Solo al final del trimestre se comienza a ver, en algunos mercados, más estabilidad en los precios, no es un cambio generalizado que pueda significar cambio de tendencia", precisó.

Dijo que los niveles de inventario, las incertidumbres económicas, una producción de celulosa mundial sin interrupciones importantes, una guerra comercial que escala a principios del trimestre y la baja demanda propia de los meses de verano en el hemisferio Norte son la combinación perfecta para un mercado adverso.

Añadió que los inventarios mundiales comienzan a bajar a finales del trimestre debido al alza de demanda propio de la temporada del cuarto trimestre, pero productores de papeles no ven una necesidad de aumentar sus propios inventarios por temor a alzas de precio, al contrario, siguen comprando lo necesario según sus producciones de papeles.

La empresa dijo que la producción de celulosa mundial no sufre interrupciones significativas y tampoco hay bajas de producción por razones de mercado como sí ocurrió en ciclos anteriores.

Respecto a China y el resto de los mercados asiáticos, detalló que la producción de papeles se recupera preparándose para la temporada de alta de demanda, normalmente de septiembre a diciembre, y los precios de celulosa se estabilizan, especialmente los de fibra larga.

En Europa, dijo, la situación del mercado de papeles es completamente diferente: bajo consumo, demanda sigue cayendo, economías con baja actividad que finalmente se traduce en empresas que no están operando en toda su capacidad, cierre de líneas de producción y una demanda por celulosa muy baja.