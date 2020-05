Arauco: “Hoy no tenemos problema de liquidez, pero queremos estar bien preparados para escenarios futuros”

Industria

El gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de la firma, Charles Kimber, detalla que MAPA tiene un avance de 48% y sólo un atraso de dos semanas por la emergencia.

Si bien 2019 fue un año difícil para el sector forestal, con una caída sostenida en la demanda y en los precios de prácticamente todos los productos, la llegada del Covid-19 volvió a poner en aprietos a esta industria.

En medio de esta nueva pista, la compañía votará el próximo martes en una junta general extraordinaria de accionistas un aumento de capital por hasta un máximo de US$ 700 millones: se espera que US$ 250 millones sean desembolsados este año y los otros US$ 450 millones durante 2021. Estos recursos buscan contribuir al financiamiento de iniciativas desarrolladas por la firma, especialmente el proyecto de Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), el mayor complejo industrial de celulosa en construción en el mundo que involucra una inversión por US$ 2.350 millones.

“Nos permite enfrentar los desafíos de liquidez que se podrían presentar a futuro. Eso, como administración, nos da la tranquilidad de dedicarnos a mitigar y sortear los problemas de corto plazo y a la vez continuar con nuestros planes de expansión”, explica el gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, Charles Kimber, quien agrega que los planes de inversión de la compañía continúan pese a todo.

El análisis del ejecutivo apunta a que el sector forestal chileno enfrenta en los próximos tres o cuatro meses una situación de disminución de la demanda y de sobreoferta. La ventaja que tiene Chile, agrega, es la fuerte orientación a la exportación y que la continuidad operacional de la industria en el país es una realidad. Pero advierte: “Tenemos que estar preparados para competir en un escenario de corto y mediano plazo que será muy exigente. Y, a la vez, prepararnos para cuando se presenten oportunidades, porque estamos todos también esperanzados en que venga un resurgimiento de la demanda a partir de fin de año y todo 2021”.

- ¿Por qué es necesario hacer este aumento de capital?

- Primero, nos permite enfrentar los desafíos de liquidez que se podrían presentar a futuro. La empresa hoy tiene una buena posición en cuanto a liquidez, pero con un proyecto como MAPA de US$ 2.350 millones, más una dificultad de colocar todos los productos en los mercados a precios atractivos, podemos llegar a enfrentar a futuro desafíos de liquidez. Esto nos da la tranquilidad y nos da el juego de piernas adecuado para poder enfrentar distintos escenarios. También da cuenta de la solidez del grupo Angelini y de su confianza en el negocio forestal. Aquí nuestra apuesta obviamente es salir bien de esta emergencia, pero nuestra apuesta es una a largo plazo.

- Si bien el escenario ya era complejo en 2019, ¿qué gatilla el aumento de capital y tan alto?

- Hoy no tenemos problema de liquidez, pero queremos estar bien preparados para escenarios futuros, y además tenemos la opción de no necesariamente completar los US$ 700 millones. Por lo tanto, ante una reactivación en el año 2021, esperamos no tener que hacer uso de ese aumento de capital.

Teníamos perspectivas de aumento del precio de la celulosa para el año 2020 producto de que no han habido nuevas plantas que han entrado en operación y la demanda estaba creciendo. Veíamos a un China también creciendo a tasas importantes y todo un mercado asiático creciendo de manera importante. Por lo tanto, las perspectivas para 2020 eran distintas a como se están dando ahora con un escenario de coronavirus.

- ¿En qué está hoy el proyecto MAPA tras el proceso de ajuste?

- Se ha cumplido cada una de las etapas en las cuales nos pusimos de acuerdo con las cuatro principales empresas constructoras que fue hacer una pausa por dos semanas. La ingeniería y la recepción de equipos nunca se detuvo, por lo tanto fue por dos semanas una pausa en la construcción. Hoy hay 6.500 trabajadores, se está logrando una muy buena productividad, y con 48% de avance a la fecha.

- ¿Tuvo un efecto concreto el coronavirus en el proyecto?

- Este es un proyecto de 140 semanas y nos hemos retrasado dos semanas. Por lo tanto, es acotado dentro de todo, pero más importante que el atraso, es fundamental en estos momentos hacer las cosas bien. A eso estamos todos abocados.