Arauco termina primer semestre con sólido crecimiento en ingresos y utilidades

Industria

La compañía registró aumentos en todos los sectores de ventas durante el período. En el caso de Chile, el alza se registró especialmente en el negocio de paneles.

Con sólidas cifras terminó Arauco su primer semestre. Y es que a junio, la compañía anotó ingresos por US$ 3.023 millones, 20,3% más que el año anterior. En tanto, en el segundo trimestre el alza fue de 21,8%, totalizando US$ 1.559 millones.

En el caso de las utilidades, el aumento del semestre fue exponencial, pasando de US$ 38 millones el año pasado a US$ 436 millones en 2018. A nivel trimestral, la compañía estuvo cerca de triplicar las cifras, pasando de US$ 83,9 millones a US$ 238,4 millones.

En su análisis razonado, Arauco detalló que en ambos períodos registró aumentos en todos sus sectores de negocio, que incluyen el de celulosa, maderas, forestal y otros.

Para el caso del primero, en el trimestre, el volumen facturado experimentó un aumento de 7,65%, y el monto facturado de 42,8%.

Por otra parte, "a nivel semestral, se puede ver un volumen sin mayor variación, solo una baja de 0,13%, que es compensada fuertemente por la continua alza de precios. La facturación en ese período aumentó un 37,2% comparado con el mismo periodo de 2017", detalla el documento.

En el caso de la madera, la de tipo aserrada se mantuvo constantemente al alza.

"Eso sí, al final del trimestre se percibió una menor demanda de China, situación que podría haberse mantenido debido a la incertidumbre que genera la situación comercial entre ese mercado y EEUU y afectando fuertemente el tipo de cambio", explicó Arauco.

En la remanufactura, el mercado de EEUU mostró una recuperación en la demanda hacia el fin del trimestre. Asimismo, en plywood (madera contrachapada) se mantuvo fuerte la demanda en prácticamente todos los mercados, gracias al dinamismo del sector de la construcción.

Finalmente, en el negocio de paneles, la demanda se mantuvo en un buen nivel en el caso de Latinoamérica, especialmente en Chile "donde la reactivación de la economía se reflejó en una sólida demanda a pesar del período de baja estacionalidad".