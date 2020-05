Atención grandes empresas: Ministro Briones anuncia que enviará un proyecto para agilizar el acceso al mercado de deuda

Industria

Dando algo más de detalles, indicó que los proyectos acelerarán los procesos para la emisión de bonos, bonos convertibles y otros.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció esta mañana que durante la próxima semana se enviarán al Congreso proyectos de ley que agilizarán el acceso al financiamiento en el mercado de capitales, medida que busca responder al llamado de las grandes empresas que han pedido ayuda al Gobierno para enfrentar la crisis causada por el coronavirus.

"Estamos analizando ciertos vehículos para hacernos cargo de ello. En la próxima semana ustedes conocerán proyectos de ley relativos al mercado financiero que apuntan a generar instrumentos y agilizar los procesos para tener mecanismos de financiamiento que sean más expeditos para las empresas", sostuvo el secretario de Estado en entrevista con radio Universo.

El secretario de Estado indicó que si bien aún no se ha abordado en formal el tema de la ayuda a las grandes empresas, "esto no quiere decir que no estemos consientes y trabajando en pos de aquello".

Uno de los sectores que más se ha visto impactado por el efecto del coronavirus ha sido el de las aerolíneas, siendo estas empresas además las que más han solicitado ayuda al gobierno.

"Es evidente que es una industria particular de la cual depende el traslado de personas en el país, pero también el traslado de bienes, de productos, hay toda una cadena logística asociada y una red de proveedores detrás. Por supuesto que es una industria tremendamente relevante que hay que tener considerada", comentó.