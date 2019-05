Ausencia de jibia impacta a Blumar

Industria

La empresa Blumar cerró el primer trimestre con un nivel de ventas por US$ 109 millones frente a US$ 114 millones del mismo período del año pasado. Además, tuvo una pérdida neta de US$ 5,5 millones y un Ebitda de US$ 18 millones. Según explicó la firma, los resultados al cierre del primer trimestre del año 2019 respecto al mismo período del año pasado, se originan por “mayores costos en el segmento acuícola y menores resultados en pesca principalmente por la ausencia de jibia que influye negativamente en los resultados de la filial PacificBlu”.