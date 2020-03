Australis Seafood por Covid-19: “Las operaciones no han sufrido impactos significativos a la fecha”

Industria

Cosechas tuvieron un importante aumento de 22,3%, mientras casi la mitad de la producción proviene de Magallanes.

Hasta el momento Australis Seafood, la salmonera hoy ligada al gigante chino Joyvio, filial del conglomerado Legend Holdings Corporation que es la matriz de Lenovo, ha logrado sortear el avance del Covid-19 en el país. Así lo informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus resultados del ejercicio 2019.

En el capítulo Hechos Posteriores, la compañía señaló que "a la fecha de emisión de estos estados financieros, las operaciones no han sufrido efectos significativos como consecuencia del Covid-19".

"Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar la situación descrita, tanto a nivel local como internacional, se incluyen, entre otras, la restricción de circulación y el cierre de fronteras, lo cual se espera afecte de manera significativa la actividad económica y los mercados en general", agregó.

Al cuarto trimestre del año pasado, la salmonera reportó ingresos por US$ 87,6 millones, una baja de 18,3% si se le compara a los US$ 107,1 millones del mismo período de 2018. Esto se explica por una baja en el precio del salmón (salar) de 3,5%.

En el ejercicio completo, las ventas totalizaron US$ 407,3 millones, un alza respecto a los US$ 361 millones de 2018. Esto se explica en parte porque "el volumen cosechado durante el año 2019 aumento en 22,3% en comparación al ejercicio del año anterior". Un 49,5% del total vino de Magallanes.

"A nivel consolidado el costo de venta fue 4,57 US$/KgWFE, versus los 4,41 US$/KgWFE del periodo comparativo, es decir, un 3,6% mas. Así los costos de venta totalizaron US$ 323,3 millones, un 22,6% superior respecto al año 2018", detalló.

En tanto, el Ebitda se vio reducido a más de la mitad en el trimestre, pasando de US$ 26,1 millones a US$ 10 millones en el período analizado. Mientras en el año fue de US$ 74,9 millones, una baja de 8,5%.

En el consolidado anual Australis logró mejorar sus resultados, con ganancias por US$ 65,8 millones versus US$ 60,7 millones registrados en 2018.