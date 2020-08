Avianca enfrenta días críticos en medio de lento avance de su reestructuración

Industria

Ausencia de ofertas de financiamiento y de ayuda del gobierno complican su salida del Capítulo 11.

Este mes será clave para Avianca, la aerolínea colombiana que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos el 10 de mayo, por el impacto del coronavirus en la industria aérea.

Fue la primera de las empresas latinoamericanas del sector en iniciar una reorganización para “adaptarse a una nueva realidad”. Sin embargo, su camino en la Corte de Nueva York ha sido más lento que el de su rival de la región Latam Airlines, que ya ha recibido ofertas de interesados en financiarla.

Hasta ahora, Avianca sólo ha recibido préstamos de socios y aún no ha llegado formalmente la ayuda del gobierno. Aunque ya se aprobó el Fondo Nacional de Garantías, que podría ser usado por la línea aérea, expertos estiman que no es suficiente. Y es que los US$ 277 millones serán repartido entre todas las empresas que aún no han podido reactivar sus actividades.

Así las cosas, el 14 de agosto, los acreedores tendrán una junta para abordar la situación actual. Según abogados conocedores del asunto contactados por DF, la falta de ofertantes se debe a la complicada situación económica de la firma, el que ya haya pasado por una reestructuración en 2003 y al efecto que dejó la huelga de pilotos de 2017.

Aun así, consideran “urgente” encontrar el financiamiento, porque el tiempo sigue corriendo, lo que implica más costos y la reducción de una caja sin ingresos.

Riesgos a la vista

La propia compañía coincidió con esa visión hace dos semanas, cuando reconoció los riesgos que enfrenta para salir con éxito de su proceso.

En un reporte ante la SEC, Avianca Holdings informó que cualquier retraso en el procedimiento del Capítulo 11 aumenta los riesgos de su incapacidad para reorganizarse, y puede aumentar los costos asociados al proceso.

“Si no podemos obtener tal financiación en condiciones favorables, o en absoluto, nuestras posibilidades de reorganizar con éxito pueden verse seriamente comprometidas”, aumentando la probabilidad de que les sea requerido liquidar sus activos.

Y agregó que, incluso después, “podemos vernos afectados por la posible reticencia de posibles prestamistas para hacer negocios con una empresa que ha surgido dos veces del Capítulo 11”.