Avianca se prepara para un cambio de holding y salida de la bolsa al cierre de este año

La firma cancelará los registros que tiene en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia; y en los primeros años de esta nueva compañía no cotizará en bolsa.

En medio del proceso de reorganización al que entró Avianca, en el Capítulo 11 de EEUU, la aerolínea anunció que se acabará Avianca Holdings y "emergerá como una nueva compañía", bajo el nombre de Avianca Group International Limited.

El anuncio se dio luego de que se llevara a cabo una audiencia en el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, para dar aval al plan de reorganización de la empresa, decisión que se aplazó hasta que se entregue, antes del jueves 28 de octubre, una documentación adicional requerida para confirmar el plan.

De acuerdo con el CEO y presidente de Avianca, Adrian Neuhauser, se espera que esta nueva compañía se constituya en el Reino Unido antes del cierre de este año.

"Creemos que la solución principal para cumplir con todos los requisitos del Capítulo 11 es emerger como una compañía nueva. Nosotros elegimos un lugar que respeta la ley americana y el Capítulo 11; un país donde hay operaciones; un país que no nos genera carga tributaria sustancial adicional; y un país que tiene amplios tratados de defensa de sus intereses económicos en los países donde nosotros operamos", dijo Neuhauser.

Avianca Group International Limited va a tomar el control de toda la estructura actual de las aerolíneas, manteniendo la misma razón social como empresa panameña.

Esta también va a ser la encargada de emitir nuevas acciones tanto para pagar el DIP (Deptor in Possesion) como para pagarle a los acreedores no garantizados (UCC). Sin embargo, se anunció que la compañía va a cancelar los registros que tiene actualmente en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia; y en los primeros años de esta nueva compañía no cotizará en bolsa.

"Eso es una discusión con los reguladores, pero vamos a cancelar los registros que se puedan y no vamos a estar en bolsa al emerger. No significa que eso sea un estado permanente, creemos que tenemos que volver al mercado de capitales, porque es una fuente obvia de financiamiento, pero el plazo de eso al final lo van a determinar los inversionistas", dijo Neuhauser.

Luego de iniciar el plan de reorganización, Avianca espera reducir sus niveles de deuda y consolidar su balance financiero. En concreto, la deuda pasará de ser de US$5.000 millones, a cerca de US$3.500 millones; mientras que la caja pasará de US$470 millones a cerca de US$1.250 millones.

