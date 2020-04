Ayuda financiera para Latam en Brasil se concretaría en los próximos días

Industria

Eduardo Sanovicz dijo que aún falta por definir el valor de las acciones de las empresas, que han caído por la crisis. Según la propuesta inicial del CORFO de Brasil, el gobierno podría tener hasta un 30% de participación en las firmas.

El presidente de la Asociación Brasileña de Compañías Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, dijo que la entidad espera concretar entre fines de abril y principios de mayo la línea de crédito que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) ofrece a las aerolíneas que operan en ese país, entre ellas Latam Brasil.

Sanovicz dijo que la propuesta oscila entre 2.500 millones y 3.500 millones de reales (hasta US$ 658 millones) para cada compañía, con un plazo de cinco años para su liquidación, en principio, con un período de gracia de un año. "Estamos de acuerdo con todo esto", dijo el presidente de Abear, agregando que aún falta por definir la tasa de interés.

Sanovicz también recordó que otro punto aún en discusión es el valor del precio de ejercicio y el techo de participación que el banco puede tener en las empresas. Con el modelo de financiación de obligaciones convertibles (en el que la deuda se puede convertir en acciones), es necesario definir el precio de los papeles. Dado que los títulos de las compañías están en constante devaluación debido a la pandemia, continúa el debate sobre qué valor utilizar.

"Antes de la crisis, las acciones valían cinco veces más de lo que son hoy. La caída en el precio no se debe a ningún problema de gobierno o gestión de las empresas, no tuvimos ningún problema con la contabilidad, con el efectivo. Por lo tanto, no se puede considerar que las acciones valen lo que valen ahora", dijo Sanovicz al diario local Estadao.

El titular de la asociación señaló que, según la propuesta inicial del Bndes, el gobierno podría tener hasta un 30% de participación en las empresas.

"Es ponerle un precio al 20% de lo que valen y convertirse en el mayor accionista", con un precio mucho más bajo, comentó Sanovicz. Además, recordó que Bradesco -el segundo mayor banco privado del Brasil y de América Latina- fue incluido en las discusiones, siendo la institución que llevará a cabo negociaciones sobre el proyecto en los próximos días.

Avance en discusiones

Sanovicz participó este lunes en la reunión del Ministerio de Infraestructura con representantes de la industria las aerolíneas, en donde avanzaron las discusiones sobre la compra anticipada de boletos aéreos por parte del gobierno.

Según el presidente de Abear, la entidad está a favor de la medida. Explicó que el volumen de compra y el descuento que se aplicará a cambio del anticipo dependerán de la negociación individual con cada empresa. "No será necesariamente lo mismo para cada uno, porque el volumen y los valores también son diferentes", dijo.