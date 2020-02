Balance de enero: hoteleros de la zona central acusan el impacto del estallido social y las apuestas son por un mejor febrero

Industria

Desde la Asociación de Hoteleros de Chile advierten una disminución de turistas en estos sectores en el mes de enero. Sin embargo, observan un aumento en la presencia de chilenos que han decidido viajar dentro del país.

Enero trajo malas noticias para el sector hotelero, principalmente para el que está en la zona central. Y es que en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, la ocupación en estos recintos cayó entre un 10% y un 15% respecto al mismo mes del año pasado, según reveló el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros, Alejandro Hughes.

La poca presencia tanto de chilenos como de extranjeros en el mes que da inicio a la época veraniega, se debe a los efectos de la crisis social. Inseguridad, miedo e incertidumbre de pasar por estas ciudades, donde las manifestaciones se han vuelto casi ininterrumpidas, son las razones que alejan a los veraneantes por la zona central.

"El estallido social claro que nos está afectando, no es casualidad que las ocupaciones en Valparaíso, en Viña del Mar y en Santiago hayan caído producto de que hoy día no está la casa ordenada. Nadie quiere ir. La inseguridad es un factor muy importante. Falta ordenarse un poco. Mientras eso no se restablezca bien, la gente va a evitar pasar estos sectores", explica Hughes.

Desde el gremio comentan que anteriormente los turistas que viajaban al norte y al sur del país solían hospedarse en las cercanías del Aeropuerto de Santiago por un par de días y disfrutar de lo que ofrecía la ciudad. Ahora, la situación cambió radicalmente, y prefieren abandonar cuanto antes la capital para llegar a sus destinos prontamente.

No obstante, no todo el panorama del sector hotelero es gris. Si bien hasta el momento no cuentan con cifras oficiales, según el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros, tanto las ciudades que se encuentran al norte del país como en el extremo sur, han visto un aumento en la ocupación de hoteles.

Ciudades como Arica e Iquique en el norte, y Puerto Varas, Puerto Montt y Puerto Natales en el sur, son algunos de los sectores que han presentado un crecimiento respecto al mes de enero del 2019 versus el del 2020.

A juicio de Hughes las razones que explican este aumento no es por la presencia de extranjeros como ellos esperaban en un comienzo, sino que, es por los chilenos que han optado por viajar dentro del país, aumentando así el hospedaje. "Nosotros pensábamos que debido al aumento del dólar, las regiones verían un incremento en la presencia de Argentinos. Pero eso no fue así, y la presencia de extranjeros se vio remplazada por la gran cantidad de chilenos que están viajando dentro del mismo país porque les resulta más barato que salir", explica Hughes.

Lo que se espera para febrero

El segundo mes del año es donde, por lo general, los chilenos se toman sus vacaciones, por lo tanto, desde la Asociación de Hoteleros esperan mantener sus expectativas en la ocupación de hoteles, por lo menos en la zona norte y sur del país. "No esperamos que haya una expansión de veraneantes, pero que al menos sí se mantenga la cantidad de turistas en esto sectores. Esperamos un febrero tranquilo y que se mantengan nuestras expectativas, pero en la zona central es muy difícil".