Banchile: Empresas Copec “se está desapalancando a un ritmo más rápido de lo previsto”

Industria

Compañía del grupo Angelini ha acordado desprenderse de activos por más de US$ 500 millones, cifra que podría seguir aumentando.

Aun cuando el precio de venta de Gasmar sería menor a lo esperado, traerá beneficios importantes a Empresas Copec, según se desprende de un informe realizado por Banchile Inversiones, tras el acuerdo que implicará el traspaso de la propiedad al fondo norteamericano Arroyo Energy Investment Partners LLC..

Copec -a través de Abastible- y Empresas Gasco anunciaron la noche del viernes un acuerdo que implica recursos por US$ 423 millones. De ellos, la firma del grupo Angelini recibirá del orden de US$ 153 millones. "Aun cuando el precio de venta es menor que los US$ 200 millones que estábamos esperando, la subsidiaria de Copec registrará una utilidad antes de impuesto de unos US$ 97 millones", dijo Banchile.

El punto positivo está dado por los efectos que tendrá una operación en el endeudamiento.

Esto, porque Empresas Copec también ha estado desprendiéndose de otros activos, por ejemplo los forestales por US$ 386 millones anunciados hace unos días. "Copec está reduciendo su endeudamiento a un paso acelerado", destacó el banco de inversión.

En su informe, se destacó que ambas operaciones ya suman más de US$ 540 millones recaudados, equivalentes al 7% de su deuda financiera neta. "En un contexto de precios de celulosa en niveles peak (lo que beneficia a Arauco), la compañía se está desapalancando a un ritmo más rápido de lo previsto", destacó.

Pero, además, no es el único ingreso extra que podría recibir Empresas Copec este año, porque la firma ha reconocido estar vendiendo el 52% que tiene en la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), y evaluando sus participaciones en Metrogas -la distribuidora de gas por redes- y Agesa.

Algo que incluso se destacó en su memoria 2020, donde el gerente general de la sociedad, Eduardo Navarro, señaló -sin mencionar procesos puntuales- que "hemos constatado que hay gran interés por cada una de estas compañías que estamos hoy en procesos de desinversión".

En esa oportunidad, el ejecutivo hizo ver que "los recursos nos va a permitir potenciar los balances de nuestras compañías y acelerar la reducción en nuestros indicadores de endeudamiento".