BBVA vende su operación en Estados Unidos y un nuevo actor se abre camino entre los grandes bancos norteamericanos

PNC Financial Services Group Inc. acordó comprar las operaciones bancarias de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en los Estados Unidos por US$ 11,6 mil millones en un acuerdo que lo convertiría en el banco regional más grande del país.

La transacción se financiará con efectivo disponible en una estructura de precio fijo, informó PNC en un comunicado el lunes. Se espera que aumente las ganancias en aproximadamente un 21% en 2022 y genere ahorros de costos de más de US$ 900 millones. Los costos de fusión e integración totalizarán $ 980 millones, dijo el banco.

Los prestamistas regionales han estado buscando aumentar su escala a medida que los gigantes JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. se mudan a nuevos estados y gastan miles de millones anualmente en ofertas digitales. La combinación de US$ 28 mil millones de BB&T Corp. y SunTrust Banks Inc. del año pasado fue vista como el posible comienzo de una nueva ola de fusiones con el potencial de convertir a los bancos regionales en actores nacionales.

Luego, llegó la pandemia de Covid-19, lo que generó preocupaciones sobre una posible ola de pérdidas crediticias y la perspectiva de años de tasas de interés bajas que podrían afectar los ingresos. PNC también vio la confusión como una posible oportunidad, y ha estado al acecho de un candidato para la adquisición desde que recaudó $ 14 mil millones a principios de este año. La adquisición del lunes es el acuerdo bancario más grande de Estados Unidos desde la fusión de BB&T y SunTrust.

Las acciones de BBVA subieron hasta un 21% en las primeras operaciones de Madrid y subieron un 15% a las 9:15 am hora local (España).

El acuerdo elevará a PNC en tamaño más allá de US Bancorp y Truist Financial Corp., que es el nuevo nombre de la combinación de BB&T y SunTrust.

Grandes pérdidas

El negocio estadounidense de BBVA, que promociona su enfoque en la banca móvil, ha generado algunas pérdidas importantes para la empresa matriz recientemente. La unidad asumió un cargo por deterioro del fondo de comercio de 2.100 millones de euros (US$ 2.500 millones) en el primer trimestre, que siguió a una amortización de 1.400 millones de euros en el cuarto trimestre de 2019.

BBVA dijo que el acuerdo en efectivo valora el negocio en 1,34 veces su valor contable tangible a septiembre y aumentará el índice de capital del banco en unos 300 puntos básicos hasta un índice CET1 proforma del 14,5%. El prestamista español dijo que el acuerdo le dará la opción de realizar recompras para impulsar el precio de una acción que se ha desplomado un 36% este año.

"Con la transacción, BBVA tendrá flexibilidad adicional para invertir en sus mercados y aumentar las distribuciones a los accionistas", dijo el banco en un comunicado enviado por correo electrónico.

Inversores de Santander y BBVA cuestionan las rezagadas empresas estadounidenses

BBVA USA tiene más de 600 sucursales en varios estados, incluidos Texas, Florida y Alabama. Aproximadamente la mitad de los depósitos de la empresa se encuentran en Texas, según Bloomberg Intelligence. El español BBVA adquirió la empresa en 2007, cuando se llamó Compass Bancshares, según su sitio web.

La transacción excluye a la corredora BBVA Securities y la sucursal en Nueva York, que continuará brindando servicios de banca corporativa y de inversión a grandes clientes corporativos e institucionales. También excluye la oficina de representación en San Francisco y el fondo de inversión fintech Propel Venture Partners.

PNC, que tiene su sede en Pittsburgh, tiene principalmente sucursales en el Atlántico medio, sureste y medio oeste de EE. UU.

El acuerdo "reforzaría la presencia actual de PNC en el sureste y reactivaría las incursiones del banco en Texas, donde actualmente emplea un modelo de sucursales en Dallas y Houston", escribió Herman Chan, analista de Bloomberg Intelligence, en una nota el domingo.