Bethia reconoce a la CMF que estudiará posibilidad de aportar recursos a Latam

Industria

El holding ligado a Liliana Solari explicó los motivos por los cuales busca tener autorización para vender sus acciones y pasar a ser parte del denominado DIP.

Aunque no es una decisión tomada, Bethia, el holding de inversiones de la familia de Liliana Solari y sus hijos, reconoció a la Comisión para el Mercado Financiero que podría cambiar su relación con Latam Airlines, desde accionista a prestamista preferente.

La sociedad citó a junta de accionistas para tener las autorizaciones para vender su participación en la aerolínea, la que -a través de las sociedades Axxion y Betlan Dos- alcanza el 4,23%, después de haber vendido en diciembre una parte de sus títulos en la OPA lanzada por Delta.

A través de un hecho esencial, el holding explicó que en las juntas de accionistas convocadas para el próximo 30 de junio "se buscará contar con las aprobaciones corporativas necesarias para tener flexibilidad de enajenar las acciones de Latam y con ello bajar la exposición al riesgo que actualmente les afecta como consecuencia de la compañía al Capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos".

Respecto a la posibilidad de participar inyectando recursos a Latam a través del mecanismo Debtor In Possession (DIP), el holding indicó que, si bien aún no lo ha evaluado -dado que hasta ahora no se han conocido los términos de los mismos-, como sociedad están atentos a conocer las condiciones y estudiar la posibilidad de concurrir al DIP si fuera atractivo.

El DIP es un instrumento que permite a un prestamista tener preferencia en el pago de las deudas futuras por sobre los actuales acreedores, pero también le permitiría convertir esos dineros en acciones futuras de Latam, lo que debe ser visado por el juez en Nueva York.